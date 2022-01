Porsche Taycan Sport Turismo: Praktischer Dynamiker

Das Modellprogramm des Elektro-Sportwagens Porsche Taycan wird um einen sportlich-praktischen Allrounder erweitert. Nach Limousine und Cross Turismo startet Ende Februar der Sport Turismo als praktischer Onroad-Dynamiker durch. Die Preise: ab 86.495 Euro.



Den Neuzugang wird es ab Frühjahr 2022 in fünf Versionen geben. Den Auftakt macht der GTS mit 517 PS und Allradantrieb. Kurz darauf wird das Einstiegsmodell mit 326 oder 380 PS und Heckantrieb nachgeschoben, dazu der 4S Sport Turismo mit 435 PS und der Turbo und der Turbo S mit jeweils 625 PS.



Als neue Sonderausstattung gibt es für den Sport Turismo ein Panoramadach mit Sonnenschein-Kontrolle inklusive elektrischem Blendschutz. "Die große Glasfläche ist in insgesamt neun Flächen unterteilt, die einzeln angesteuert werden können", heißt es bei Porsche. "So kann können entweder Teilbereiche oder das gesamte Dach transparent oder undurchsichtig geschaltet werden." Die Trennscheibe zum Lokführer im ICE lässt grüßen.



Durch die geänderte Karosserieform bietet der Sport Turismo gegenüber der Sportlimousine 4,5 Zentimeter mehr Kopffreiheit im Fond und der Gepäckraum lässt sich leichter beladen. In Kombination mit dem Sound Package Plus fasst er bis zu 446 Liter, bei der Limousine sind es 407 Liter. Zwei Liter weniger, also 405 Liter, bleiben übrig, wenn das Bose-Soundsystem geordert wird. Bei umgeklappter Rückbank passen 1.212 beziehungsweise 1.171 Liter rein. Dazu kommen noch 84 Liter im Frunk.

