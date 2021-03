  Porsche stromert: Jetzt kommt der Taycan Cross Turismo

Es darf gestromert werden: Porsche erweitert mit dem Taycan Cross Turismo das Produktportfolio seiner ersten vollelektrischen Sportwagen-Modellreihe. Der Cross Turismo kommt im Sommer 2021 auf den Markt. Die Preise in Deutschland starten bei 93.635 Euro. Das Fahrzeug profitiert vom Elektroantrieb mit 800-Volt-Architektur. Vom Start weg stehen vier Derivate des Cross Turismo zur Verfügung.



Die Performance-Batterie Plus mit einer Gesamtkapazität von 93,4 kWh ist stets serienmäßig an Bord. Das Modellprogramm startet beim Taycan 4 Cross Turismo mit 280 kW/380 PS und einer Overboost-Leistung bei Launch Control von 350 kW/476 PS. Die Beschleunigung von 0 auf 100 km/h erfolgt in 5,1 Sekunden, die Höchstgeschwindigkeit beträgt 220 km/h.



Die stärkste Variante ist der Turbo S Cross Turismo mit 460 kW/625 PS und Overboost-Leistung bei Launch Control von 560 kW/761 PS. Den Sprint von 0 auf 100 km/h schafft das Modell in 2,9 Sekunden, die Höchstgeschwindigkeit liegt bei 250 km/h.



Optisch lehnt sich der Taycan Cross Turismo an die 2018 auf dem Genfer Autosalon präsentierte Konzeptstudie Mission E Cross Turismo an: Die Silhouette wird von der nach hinten abfallenden Dachlinie bestimmt - von den Porsche-Designern "Flyline" genannt.



Zu den Offroad-Design-Elementen zählen Radlaufblenden, eigenständige Bug- und Heckunterteile sowie die Seitenschweller. In Kombination mit dem Offroad-Design-Paket hat der Cross Turismo spezielle Flaps an den Ecken der Stoßfänger vorne und hinten sowie an den Enden der Schweller.