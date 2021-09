Porsche-Soundnacht im Internet

Zum ersten Mal veranstaltet Porsche die Stuttgarter Soundnacht digital. Der lebendige Motor-Sound ist nun im Internet für jedermann zu erleben. Die erste digitale Porsche Soundnacht "Next Level" ist ein Festival an besonderen Hörproben aus der Unternehmensgeschichte des Zuffenhausener Sportwagenherstellers.



Ehemalige und aktive Rennfahrer und Renningenieure präsentieren im Rahmen dieser zweistündigen Veranstaltung Höhepunkte aus der Motorsportgeschichte von Porsche. Dabei bereichern sie das Soundspektakel ebenso mit Eindrücken aus der Serienentwicklung wie auch aus dem heutigen Formel E Sport.



Wer die diesjährige erste digitale Sound Nacht "Next Level" live verpasst hat oder noch einmal anschauen möchte, der kann dies auf Youtube jederzeit nachholen. Die Homepage des Porsche Museums (www.porsche.de/Museum) verlinkt ebenso zu den Aufzeichnungen.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1