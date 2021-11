Porsche-Premieren in Kalifornien

Porsche nutzt die Bühne der diesjährigen Los Angeles Auto Show (19. bis 28. November 2021) zur Präsentation von fünf Weltpremieren. Neben zwei extrem scharfen Cayman-Versionen werden der Taycan GTS und der Taycan GTS Sport Turismo sowie die Panamera Platinum Edition erstmals enthüllt.



Maximalen Fahrspaß versprechen die Schwaben für den 718 Cayman GT4 RS. Sein frei saugender Sechszylinder-Boxer leistet 368 kW/500 PS, das maximale Drehmoment beträgt 450 Newtonmeter. Mit dem serienmäßigen Doppelkupplungsgetriebe (PDK) mit kurzer Übersetzung sprintet der GT4 RS in 3,4 Sekunden von null auf 100 km/h und weiter bis 315 km/h.



Der Sport-Cayman ist ab sofort ab 141.338 Euro bestellbar. Die Auslieferung beginnt schon im Dezember. Die davon abgeleitete Rennvariante 718 Cayman GT4 RS Clubsport soll ab 2022 in nationalen und internationalen Rennserien an den Start gehen.



Bis zu 504 Kilometern nach WLTP soll der neue Taycan GTS schaffen. Er gibt laut Porsche den sportliche Alleskönner in der Modellpalette, leistet bei Nutzung der Launch Control bis zu 440 kW/598 PS Overboost-Leistung, sein Fahrwerk und die optionale Hinterachslenkung sind GTS-spezifisch abgestimmt.



Zudem wird auf der LA Auto Show der Taycan GTS Sport Turismo gezeigt, die dritte Karosserieversion der Taycan-Familie. Seine Silhouette mit der nach hinten abfallenden Dachlinie erinnert an den Taycan Cross Turismo. Ebenso das alltagstaugliche Ladevolumen von mehr als über 1.200 Litern. "Beide Modellvarianten rollen im Frühjahr 2022 zu den Händlern", so ein Firmensprecher.



Ende Januar 2022 startet die Panamera Platinum Edition durch, die laut Porsche "sportlich-elegantes Design und hochwertige Ausstattung zu einem attraktiven Preis" bietet.

