Porsche Macan T: Es lebe der Sport

Porsche baut das Macan-Angebot aus - mit einer neuen Version mit besonders dynamischer Ausrichtung, leichtem Zweiliter-Turbomotor, kombiniert mit einem sportlichen Auftritt und einer sportbetonten Serienausstattung. Sein Name: Macan T.



Bei diesem zusätzlichen Buchstaben klingelt es natürlich bei Porsche-Fans: Die T-Versionen gibt es seit den 1960er-Jahren, sie waren bisher den Baureihen 911 und 718 vorbehalten. Sie stehen für "Touring" und sollen ein besonders puristisches Fahr-Erlebnis bieten.



Die Voraussetzungen dafür sind beim Macan T erkennbar gegeben. Denn sein Zweiliter-Turbo mit 265 PS und 400 Nm bringt knapp 59 Kilo weniger auf die Waage als der V6-Biturbo in Macan S und GTS. Das Sport Chrono-Paket inklusive Mode-Schalter und Sport Response-Button am Lenkrad ist serienmäßig eingebaut, mit seiner Hilfe beschleunigt der Macan T in 6,2 Sekunden auf Tempo 100 und wird maximal 232 km/h schnell.



Zudem ist der T-Macan 15 Millimeter tiefergelegt, optional sind durch den Einsatz einer adaptiven Luftfederung statt des serienmäßigen Stahlfahrwerks mit Porsche Active Suspension Management (PASM) nochmal zehn Millimeter weniger möglich.



Das Traktions-Management ist betont hecklastig ausgelegt, wer eine noch schärfere Fahrdynamik will, muss bei der Konfiguration noch das Porsche Torque Vectoring Plus ankreuzen.



Natürlich setzt der Macan T, der sich zwischen Macan und Macan S einsortiert, auch optisch Zeichen - außen wie innen. "Das neue Modell kann ab sofort bestellt werden", heißt es aus Zuffenhausen. Die Auslieferung in Deutschland startet im April 2022 zu Preisen ab 69.462 Euro.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1