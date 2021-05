Porsche Macan 2023 auch vollelektrisch

Noch 2021 bringt Porsche den neuen Macan mit Verbrenner auf den Markt. Parallel dazu läuft die Entwicklung der für 2023 geplanten vollelektrischen Version auf Hochtouren. Die ersten Prototypen sind schon gut getarnt auf Testfahrten im Schwabenland unterwegs.



"Die Erprobung im realen Umfeld beginnt und ist einer der wichtigsten Meilensteine im Entwicklungsprozess", so Michael Steiner, Porsche-Vorstand für Forschung und Entwicklung. Bis zur Markteinführung würden weltweit rund drei Millionen Testkilometer unter verschiedenen Bedingungen absolviert. Dabei stecke in den Prototypen bereits die Erfahrung aus ungezählten Versuchskilometern - und zwar virtuell gefahrenen.



Statt realer Fahrzeuge nutzen die Ingenieure digitale Prototypen, also Rechenmodelle, die Eigenschaften, Systeme und Aggregate eines Fahrzeugs präzise nachbilden. 20 davon sind im Einsatz.



Dabei lassen sich die virtuellen Macan-Exemplare mit der realen Welt kombinieren. Bestes Beispiel ist laut Porsche die Entwicklung des komplett neuen Anzeige- und Bedienkonzeptes für die nächste Generation: Durch den Einsatz einer sogenannten Sitzkiste, die das Fahrerumfeld darstelle, könne es in Kombination mit dem digitalen Prototyp schon früh erlebbar gemacht werden.



"Durch die Simulation kann man Anzeigen, Bedienvorgänge und wechselnde Einflüsse während der Fahrt aus Fahrersicht beurteilen", so Fabian Klausmann aus dem Entwicklungsbereich Driver Experience. Als "Testfahrer" sind dabei auch Laien im Einsatz.

