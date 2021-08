Porsche kommt: Siebte Marke für die DTM

Porsche kommt in die DTM! Der Rennstall SSR Performance wird vom 20. bis 22. August beim vierten Rennwochenende der Saison am Nürburgring teilnehmen. SSR Performance geht mit einem Porsche 911 GT3 R an den Start, pilotiert wird der Bolide von Michael Ammermüller.



Bedeutet: Am Nürburgring stehen insgesamt 23 Autos in der Startaufstellung. Neben den 19 permanenten Startern sind neben dem SSR-Performance-Porsche auch Christian Klien im McLaren von JP Motorsport, Hubert Haupt mit einem weiteren HRT-Mercedes sowie Toksport WRT mit einem Mercedes dabei.



Bedeutet auch: Die DTM hat erstmals sieben Marken am Start: Neben Porsche werden am Nürburgring auch Audi, BMW, Mercedes-AMG, Ferrari, Lamborghini und McLaren im Grid stehen.



"Wir freuen uns sehr, SSR Performance und Porsche in der DTM begrüßen zu können. Das Team und die Marke stehen für Rennsport auf allerhöchstem Niveau, was perfekt zu unserer Serie passt. Den Fans am Nürburgring so eine enorme Markenvielfalt präsentieren zu können, macht uns stolz und glücklich", sagt Frederic Elsner, Director Event & Operations der ITR GmbH.



SSR Performance ist das Motorsport-Team der SSR Performance GmbH mit Sitz in München. Das 2016 von Stefan Schlund gegründete Unternehmen kümmert sich im Tagesgeschäft um Reparaturen, Wartung und Service von Sportwagen und Oldtimern aller Marken. Das Team SSR Performance bestritt 2020 erstmals eine volle Saison in der ADAC GT Masters und gewann auf Anhieb sowohl Fahrer- als auch Teamwertung. Auch 2021 führt der Rennstall mit den Fahrern Michael Ammermüller (GER) und Mathieu Jaminet (FRA) beide Wertungen an.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1