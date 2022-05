Porsche fördert den Nachwuchs. Die Verleihung der Porsche Turbo Awards ist zu einem festen Ritual im Veranstaltungskalender der Porsche Jugendförderung "Turbo für Talente" geworden. Zum mittlerweile siebten Mal zeichnete der Sportwagenhersteller ausgewählte Nachwuchsspieler seiner Partnervereine in den Kategorien beste sportliche Entwicklungen, beste schulische Leistungen sowie außergewöhnliches soziales Engagement für außerordentliche Verdienste aus.



"Mit den Porsche Turbo Awards ehren wir Jugendliche, die sich besonders für Teamgeist, Leidenschaft, Fairness und Respekt einsetzen. Diese Werte sind der Turbo für ihren Erfolg - auf dem Spielfeld und darüber hinaus. Die Auszeichnung soll Ansporn sein, diese Attribute immer wieder neu zu leben. Denn wie bei Porsche selbst gilt auch im Sport: Nur wer eine optimale und ganzheitliche Ausbildung genießt, kann später im Beruf und im Leben erfolgreich sein", sagt Sebastian Rudolph, Leiter Öffentlichkeitsarbeit, Presse, Nachhaltigkeit und Politik bei Porsche, über die Turbo Awards.



Neben der Award-Ehrung durften sich die Nachwuchssportler im PEC Hockenheimring über ein "Co-Pilot Driving" auf der traditionsreichen Rennstrecke freuen.



Mit der Jugendförderung "Turbo für Talente" übernimmt Porsche die Partnerschaft für mittlerweile sieben Sportvereine in ganz Deutschland. Neben der Ausbildung von Kindern und Jugendlichen im Sport steht die Förderung von sozialen Aspekten wie die Vermittlung von Werten wie Teamgeist, Fairness und Respekt sowie die Entwicklung von Persönlichkeiten im Vordergrund.



In der Region Stuttgart fördert der Sportwagenhersteller gleich vier Vereine: die Porsche Basketball-Akademie Ludwigsburg, SC Bietigheim-Bissingen Steelers (Eishockey), SV Stuttgarter Kickers und SG Sonnenhof Großaspach (beide Fußball). Zu den Partnern in Ostdeutschland gehören RB Leipzig und seit Juli 2021 nun auch FC Erzgebirge Aue. Mit VfL Borussia Mönchengladbach vervollständigt Porsche die bundesweite Förderung im Westen der Republik.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1