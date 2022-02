Porsche feiert Rallye-Weltmeister Walter Röhrl

Walter Röhrl ist eine lebende Legende. Er ist nicht nur zweimaliger Rallye-Weltmeister, sondern auch einer der wenigen Piloten, der WM-Läufe im Rallye- und Rennsport gewann. Er gilt als der weltbeste Rallyefahrer aller Zeiten und zugleich ehrlichster Zeitgenosse, der stets sagt, was er denkt. Am 7. März 2022 feiert er seinen 75. Geburtstag.



Wer das Glück hat, seine Telefonnummer zu kennen und ihn anruft, bekommt nicht selten die Antwort: "Ich melde mich zurück. Ich arbeite gerade." Und das tut er freiwillig und gern. Seit 1993 ist Röhrl Porsche-Markenbotschafter. Noch heute ist Röhrl viel unterwegs - zuvorderst für "seine Marke" Porsche.



Fahrerlehrgänge für Porsche-Kunden sind obligatorisch. "Und wenn ich gefragt werde, was ich von einem reinrassigen Sportwagen wie dem neuen 911 GT3 halte, dann fahre ich das Auto, bevor ich antworte," betont der Mitsiebziger. "Insgesamt bin ich auch heute noch mehr als 100 Tage im Jahr unterwegs." Bei den Veranstaltungen der Abteilung Porsche Heritage und Museum ist er ein gern gesehener Gesprächspartner.

Viel Rummel um seinen Jubiläums-Geburtstag macht der passionierte Ski- und Radfahrer allerdings nicht: "Ich werde an dem Tag eine Skitour unternehmen," verrät er und gesteht, dass er früher nicht einmal seine eigenen Siegerehrungen mochte.

