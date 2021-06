Porsche Cayenne stärker denn je

Sportwagenhersteller Porsche dreht an der Leistungsschraube und baut in den Cayenne Turbo GT den stärksten V8-Motor der gesamten Modellreihe ein. Die Grundlage für überragende Fahreigenschaften bildet der 471 kW/640 PS starke V8-Biturbomotor mit vier Litern Hubraum.



Das sind immerhin 67 kW/90 PS mehr als im Cayenne Turbo Coupe. Und 850 Newtonmeter Drehmoment (plus 80 Nm) verkürzen den Standardsprint auf 3,3 Sekunden (minus 0,6 Sekunden), die Höchstgeschwindigkeit steigt auf 300 km/h (plus 14 km/h).



Der Cayenne Turbo GT tritt serienmäßig mit allen verfügbaren Fahrwerksystemen und speziell entwickelten Performance-Reifen an. Antrieb und Fahrwerk sind eigenständig abgestimmt. Das Resultat ist ein harmonisches Gesamtkonzept mit exzellenten Rundstrecken-Eigenschaften.



Den Beweis dafür liefert Porsche-Testfahrer Lars Kern, indem er die 20,832 km lange Nürburgring-Nordschleife mit dem Cayenne Turbo GT in 7:38,9 Minuten umrundet und damit einen neuen offiziellen SUV-Rekord erzielt.



Gegenüber dem Cayenne Turbo Coupe liegt die Karosserie des Turbo GT um bis zu 17 Millimeter tiefer. Darauf aufbauend wurden sowohl die passiven Fahrwerkskomponenten als auch die aktiven Regelsysteme überarbeitet, auf Quer- und Längsdynamik optimiert sowie in ihrem Zusammenspiel speziell kalibriert. So wurde zum Beispiel die Steifigkeit der Dreikammer-Luftfederung um bis zu 15 Prozent erhöht.



Der Cayenne Turbo GT ist ab sofort bestellbar und rollt Mitte September 2021 zu den Händlern. Die Preise in Deutschland beginnen bei 196.078 Euro.

