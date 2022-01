Porsche Cayenne jetzt als Platinum-Edition

Mehr Serienausstattung, passend aufeinander abgestimmte Design-Details und eine seidenglänzende Spezial-Lackierung zeichnen die jetzt neu aufgelegte Platinum-Edition des Porsche Cayenne aus. Zu haben ist sie als Cayenne, Cayenne E-Hybrid und Cayenne S und in den entsprechenden Coupe-Varianten.



Vom Platinum-Look geprägt sind unter anderem Einleger in den Lamellen der Lufteinlässe am Bug, der ins Heckleuchtenband integrierte Porsche-Schriftzug und die Modellbezeichnung am Heck plus die speziellen 21-Zöller im RS Spyder-Design.



Sportendrohre und Seitenscheibenleisten in Schwarz sollen die sportlich-elegante Optik der Sonderserie betonen. Zu haben ist der Platinum-Cayenne in den Unifarben Weiß und Schwarz, den Metallic-Lackierungen in Tiefschwarz, Carraraweiß, Mahagoni, Moonlightblue und in der Sonderfarbe Kreide.



LED-Hauptscheinwerfer samt Porsche Dynamic Light System, Panorama Dachsystem, Privacy-Verglasung, Surround-Soundsystem von Bose, Ambientebeleuchtung oder Achtwege-Leder-Sportsitze zählen neben weiteren Details zur Serienausstattung.



Das Platin-SUV ist ab sofort und ab 89.355 Euro bestellbar.

