Porsche-Botschaft in Italien eröffnet

Deutschland und Italien sind wahre Auto-Nationen. Jetzt hat der deutsche Sportwagenhersteller Porsche in der norditalienischen Region Franciacorta eine Art Botschaft eröffnet: das Porsche Experience Center (PEC). Es ist das weltweit achte seiner Art.



Die neue Markenerlebnisstätte ist rund 60 Hektar groß und schließt den Handlingkurs "Autodromo di Franciacorta" ein. Das neue PEC Franciacorta liegt in Castrezzato (Brescia), einer reizvollen Gegend Norditaliens. Attraktiv ist die Lage nicht nur wegen der geografischen Nähe zum Iseo-See und den Flughäfen von Mailand, Bergamo und Verona. Die Weinberge im Umfeld haben der Marke Franciacorta zudem weltweite Bekanntheit beschert.



"Das PEC Franciacorta vereint vieles, was Porsche ausmacht: Rennsport-Atmosphäre, ein einzigartiges Design mit ikonischer Architektur und eine Markenerlebnisstätte für unsere weltweite Fan-Gemeinde", sagt Oliver Blume, Vorstandsvorsitzender der Porsche AG. Mit Franciacorta habe man den idealen Standort für ein neues Porsche Experience Center gefunden. Die Italiener seien leidenschaftliche Porsche-Enthusiasten. Dort könnten sie ihre Passion nun ausleben.

