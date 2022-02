Porsche beteiligt sich an Fazua

Porsche erwirbt 20 Prozent der Anteile an der Fazua GmbH. Darüber hinaus besteht eine Option auf den Erwerb weiterer Anteile, die es den Schwaben erlaubt, den bayerischen Hersteller innovativer kompakter E-Bike-Antriebseinheiten vollständig zu übernehmen. Das Start-up aus Ottobrunn bei München wurde 2013 gegründet, hat die neue Kategorie der "light e-Bikes" begründet und beschäftigt heute über 100 Mitarbeitende. Mehr als 40 namhafte Marken setzen bereits auf die Technologien von Fazua. Über den Kaufpreis haben die Parteien Stillschweigen vereinbart.



"Die Partnerschaft mit einer der stärksten Marken der Automobilbranche bündelt die Kräfte und verdeutlicht die Relevanz innovativer Mobilitätsformen. Es ist uns ein Privileg, Fazua von der Gründung im Jahr 2013 über die Serie A im Jahr 2017 bis heute als Lead Investor mitaufzubauen" ,betont Benjamin Erhart, Partner bei UVC Partners.



Fabian Reuter, CEO und Mitgründer von Fazua, fügt hinzu: "Der Aufbau eines Hardware-Unternehmens ist eine große Herausforderung, die ohne die richtigen Partner nicht zu bewältigen ist. UVC Partners ist nicht nur ein jederzeit verlässlicher Investor, sondern vor allem getrieben von Menschen, die Unternehmertum leben."



Auch für Porsche ist dieser Schritt eine konsequente Fortführung der E-Mobilitätsstrategie. 2019 wurde mit dem Taycan der erste vollelektrische Sportwagen der Marke vorgestellt. Fast 40 Prozent aller Porsche-Fahrzeuge, die 2021 in Europa verkauft wurden, waren entweder Plug-in-Hybride oder vollelektrische Fahrzeuge. Weltweit liegt der Anteil in diesem Segment bei fast 25 Prozent. Nun will der Stuttgarter Sportwagenhersteller sein Elektro-Know-how auch für den vielversprechenden und schnell wachsenden E-Bike-Markt nutzen.

