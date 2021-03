  Porsche bekennt sich zur Formel E

Ein deutscher Hersteller geht die Zukunft der Formel E mit: Porsche hat sich offiziell zur Gen3-Ära der Rennserie bekannt. Bedeutet: Der Autobauer ist auch ab Season Nine (2022/23) mit von der Partie, wenn die Formel E neue Autos an den Start bringt.



Neben Porsche haben sich bislang auch Nissan, DS Automobiles, Mahindra und Dragon zur Zukunft der Formel E bekannt, nachdem Audi und BMW angekündigt hatten, sich nach der aktuellen Saison zurückzuziehen. Offen ist noch, was Mercedes macht. Bis Ende März haben die Hersteller Zeit, sich für die Gen3-Ära einzuschreiben.



"Mit der neuen Rennwagengeneration Gen3 beginnt für die Formel E das nächste Kapitel ihrer Erfolgsgeschichte. Und da wollen wir auf jeden Fall dabei sein", sagte Fritz Enzinger, Leiter Porsche Motorsport und Konzern-Motorsport der Volkswagen AG: "Aus unserer Sicht bietet sie das wettbewerbsstärkste Umfeld, um die Entwicklung von High-Performance-Fahrzeugen mit Schwerpunkten auf Umweltfreundlichkeit, Energieeffizienz und Nachhaltigkeit voranzutreiben.



Porsche stieg zur Season Six (2019/20) mit dem Porsche 99X Electric, seinem ersten rein elektrisch angetriebenen Rennfahrzeug, in die Formel E ein. In der Startaufstellung der laufenden Season Seven ist das Team durch die beiden deutschen Fahrer Andre Lotterer, dreimaliger Le-Mans-Sieger, und Pascal Wehrlein vertreten.



Die Formel E und der Automobil-Weltverband FIA arbeiten derzeit gemeinsam an der Gestaltung der Gen3-Ära. Das Augenmerk liegt darauf, eine neue Technologie-Generation an den Start zu bringen - sowohl in sportlicher Hinsicht, als auch mit Blick auf die Zukunft der Elektromobilität.



Die dritte Generation von Formel-E-Rennfahrzeugen wird Leistungs- und Effizienzvorteile mit sich bringen, darunter leistungsstärkere, leichtere Autos, Schnelllade-Technologien und eine bessere Kostenkontrolle für die Teams. Das alles soll für noch spannendere Rennen mit hart geführten Zweikämpfen sorgen, die die Fans bereits heute mit der Formel E verbinden.