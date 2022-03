Porsche-App dokumentiert spektakuläre Fahrmomente

Der in die Porsche Track Precision App (PTPA) integrierte Free Drive-Modus ermöglicht es, besonders schöne Momente bei der Fahrt aufzuzeichnen, um sie immer wieder zu genießen. Dabei greift sie über eine WLAN-Verbindung mit dem Porsche Communication Management (PCM) auf Steuergeräteinformationen im Fahrzeug zu und liest unter anderem Fahrzeugposition, Geschwindigkeit, Drehzahl, Bremskraft, Lenkwinkel, Längs- und Querbeschleunigung sowie weitere fahrrelevante Telemetriedaten aus. Wenn die Fahrzeugsensorik ein besonderes Fahrereignis registriert, wird ein einminütiges Video gespeichert - jeweils 30 Sekunden vor und nach dem Moment.



Aufgrund ihrer engen Vernetzung mit dem Fahrzeug erkennt die PTPA solche Ereignisse automatisch. Dynamische Fahrmanöver, gekennzeichnet durch hohen Bremsdruck, starke Beschleunigungen oder höhere G-Kräfte, dienen der App als Referenz für einen erinnerungswürdigen Moment. Zudem hat der Fahrer die Gelegenheit, bemerkenswerte Momente manuell zu markieren, um sie auf Video festzuhalten.



Wie eine solche Dokumentation aussehen kann, hat Markenbotschafter und Entwicklungsfahrer Jörg Bergmeister getestet. Der gebürtige Leverkusener bringt von seinem Ausflug nach Berchtesgaden atemberaubende Aufnahmen und ein eindeutiges Fazit mit: "Auf der Rennstrecke geht es ausschließlich um Rundenzeiten und den direkten Wettbewerb. Hier auf der Rossfeldpanoramastraße kann ich die Fahrt genießen - ganz ohne Druck. Mit der neuen Free Drive-Funktion werden spektakuläre Momente automatisch festgehalten. Die dokumentierten Ausfahrten kann ich später als Erinnerung direkt und unkompliziert in der App abrufen."



Mit dem Free Drive-Modus erweitert die PTPA den Anwendungsbereich auf öffentliche Straßen und integriert die Funktionalitäten der Offroad Precision App. Die Anzeige der Live-Informationen während der Fahrt in Apple CarPlay wurde für den Free Drive-Modus erweitert. Die PTPA verfügt zudem über zusätzliches Informationsmaterial in Form von Texten und Videos. Kunden können etwa Briefings zu Rennstrecken, Tipps zu Bremspunkten sowie Erklärungen zu fahrdynamischen Hintergründen abrufen. Weiterhin gibt es Tipps für das Fahren im unbefestigten Gelände aus der Offroad Precision App. Die bereits bekannten Funktionen der PTPA, zum Beispiel die Analysefunktion für Rennstreckenfahrten, bleiben unverändert erhalten.



Die App ist erhältlich für Apple iOS (ab iOS 14) und Android-Betriebssysteme (ab Android 8) und steht ab sofort im Apple App Store bzw. im Google Play Store zum kostenlosen Download bereit.

