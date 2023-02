Porsche 959 Paris-Dakar ist fahrbereit

Der Porsche 959 Paris-Dakar hat den harten Rallyeeinsatz von Frankreich nach Westafrika im Jahr 1986 gemeistert. Der 959, mit dem Jacky Ickx und Claude Brasseur auf Platz zwei hinter den Franzosen Rene Metge und Dominique Lemoyne im baugleichen Siegerfahrzeug landen, ist abermals fahrbereit.



Um die Wiederinbetriebnahme kümmerte sich das Team Porsche Heritage und Museum gemeinsam mit den Kollegen von Porsche Classic in den vergangenen Monaten. Spannende Einblicke in den Prozess der Wiederinbetriebnahme bietet die mehrteilige Dokumentation "959 Paris-Dakar" auf dem Porsche YouTube Kanal.



Das Starterfeld bei der Rallye Paris-Dakar im Jahr 1986 dominieren Lastkraft- und Geländewagen. Die drei Porsche 959 aus Zuffenhausen fallen auf, der dritte belegt als Servicewagen mit Projektleiter Roland Kussmaul und Wolf-Hendrik Unger den sechsten Rang. Porsche Heritage und Museum beherbergt bis heute das komplette Trio in seiner Sammlung. "Das Siegerfahrzeug bleibt unangetastet, das halten wir sozusagen in einer Zeitkapsel fest und lassen die Spuren der Rallye so lange wie möglich an ihm haften", erklärt Kuno Werner, Leiter der Museumswerkstatt.



Vom 23. bis 26. Februar 2023 können sich Interessierte das Fahrzeug in Stuttgart bei der Retro Classics im Rahmen der Sonderschau "75 Jahre Porsche Sportwagen" im Atrium / Messe-Eingang Ost ansehen.

