Porsche 911 in historischen Rallye-Kostümen

Porsche greift in den Fundus der Motorsport-Geschichte: Während das optional für den 911 Dakar erhältliche Rallye Design Paket optisch eng an das Siegerfahrzeug von 1984 angelehnt ist, bietet Porsche für den 911 Dakar drei weitere exklusive Folierungen an, die an die Einsätze bei der afrikanischen Rallye in den Jahren 1971, 1974 und 1978 erinnern.



Die gut 5.000 Kilometer lange East African Safari Rallye führte ihre Teilnehmer durch Savannen, Halbwüsten und das Hochland Kenias und galt als eine der härtesten Rallyes überhaupt. 1971 stellte sich Porsche dieser Herausforderung zum ersten Mal mit einem offiziellen Werksteam. Äußerlich erkennbar waren die modifizierten 911 S an der schlichten schwarzen Folierung auf der Fronthaube, den vorderen Kotflügeln und den Türen. Das Dekorklebeset "Rallye 1971" für den 911 Dakar nimmt dieses Design auf und präsentiert sich mit der Startnummer 19.



Rallye 1974: Björn Waldegaard tritt auf den Plan. Die East African Safari Rallye hatte unglaublich lange Etappen - 1974 war das Rennen in drei Abschnitte von 1.450 bis 2.019 Kilometer Länge eingeteilt, die die Teams in nur fünf Tagen zu bewältigen hatten. Von 99 angetretenen Wagen kamen nur 16 ins Ziel. Der schwedische Rallye-Champion Björn Waldegaard, lag mit Beifahrer Hans Thorszelius im 911 Carrera 2.7 RS lange in Führung und startete mit 36 Minuten Vorsprung in den dritten Abschnitt. Ein Schaden am Querlenker kostete ihn 72 Minuten, am Ende wurde Waldegaard Zweiter. Charakteristisch für die Folierung des Hauptsponsors waren die blauen Zierstreifen, die sich an den Schulterlinien des weißlackierten Wagens entlang zogen. Dieses Thema nimmt auch die aktuelle Dekorfolierung auf.



Bei der Rallye 1978 will es Björn Waldegaard noch einmal wissen. Mit einem von zwei eigens aufgebauten 911 SC Gruppe 4 tritt er in Kenia an und zeigt der Konkurrenz bald, wer um den Sieg fährt. Am Ende erweist sich die East African Safari Rallye aber wieder als tückisch: Querlenker, Stoßdämpfer, Antriebswelle - Waldegaards Porsche zieht sich zu viele Beschädigungen zu, teils weit entfernt von helfenden Händen. So bleibt für den schnellen Schweden nur der vierte Platz. Das Dekor des Sponsors besteht aus wellenförmigen Flächen in Orange, Dunkel- und Hellblau, es ist dank der Aktivitäten des seit 1958 bestehenden Martini Racing Teams weltweit bekannt.



Alle Dekorklebesets sind ab Werk über die Porsche Exclusive Manufaktur bestellbar. Die Dekorklebesets "Rallye 1971" und "Rallye 1974" können auch nachträglich über Porsche Tequipment in den Porsche Zentren bestellt werden.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1