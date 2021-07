Polestar verdoppelt seine Präsenz

Die schwedische Elektroauto-Marke Polestar verdoppelt die weltweite Präsenz von neun auf 18 Märkte bis Ende des Jahres 2021.



"Wir expandieren sowohl in Märkten, in denen wir bereits präsent sind, als auch in neuen Märkten extrem schnell. Für eine Marke, die erst seit knapp über zwölf Monaten agiert, ist diese Art von Fußabdruck beispiellos", sagt Thomas Ingenlath, CEO von Polestar. Ziel sei es, auch im Jahr 2022 mit einer vergleichbaren Geschwindigkeit zu wachsen und neue Märkte zu erschließen. "Diese stetige Expansion in Kombination mit unserem neuen Retail-Konzept wird dazu beitragen, die Erwartungen unserer Eigentümer zu übertreffen."



Auch in Deutschland zeigt Polestar Flagge: Nach den bereits 2020 entstandenen Polestar Spaces in Düsseldorf (Berliner Allee 51-53) und Köln (Neumarkt 2-4) unterhält Polestar in Deutschland mittlerweile auch Polestar Spaces in Hamburg (Hohe Bleichen 8), Stuttgart (Kronprinzstraße 6), München (Färbergraben 16) und Frankfurt am Main (Große Eschenheimerstraße 14). Der Polestar Space in Berlin (Neue Schönhauserstraße 3-5) soll im August die Türen öffnen.

