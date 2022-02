Polestar liefert Luxus-Stromer vor die Haustüre

Die schwedische Elektro Performance Marke Polestar bietet ihren Kunden einen exklusiven Auslieferungsservice an. Für 715 Euro werden Neufahrzeuge deutschlandweit bis zur Wunschadresse geliefert. Im Preis inbegriffen ist auch eine persönliche Fahrzeugeinweisung. Die Option ist zunächst für Flottenkunden verfügbar und kann beim Bestellvorgang ganz einfach online hinzugebucht werden. Eine Ausdehnung des Angebots für Privatkunden soll noch im März 2022 erfolgen.



Für Polestar steht laut des Unternehmens der sichere und zuverlässige Transport der Fahrzeuge an oberster Stelle. Um Transportschäden, wie beispielsweise Steinschläge zu verhindern, und um sicherzustellen, dass das Fahrzeug in einem optimalen Zustand übergeben wird, wird es in einem geschlossenen Transporter an die Zieladresse überführt. Neben der Lieferung beinhaltet der Service zudem eine detaillierte und auf die Fragen und Bedürfnisse des Kunden abgestimmte Einweisung in das Fahrzeug durch einen Polestar-Spezialisten. Flottenkunden haben die Möglichkeit, stattdessen eine digitale Einweisung zu wählen.



"Die Übernahme eines Polestar ist ein bedeutendes und emotionales Ereignis, das wir in vollen Zügen mit unserem Kunden feiern - denn es ist auch der Beginn einer langen Beziehung mit unseren Kunden. Durch den neuen Home Delivery Service wird der Moment zu einer bleibenden Erinnerung, während wir ihn für den Kunden noch komfortabler machen", so Alexander Lutz, Geschäftsführer Polestar Deutschland.



Das Unternehmen setz dabei auf einen digitalen Vertrieb - von der Beratung über die Konfiguration bis hin zur Bestellung der Fahrzeuge wird alles online abgewickelt. Mit dem neuen Auslieferungsservice innerhalb Deutschlands stellt Polestar eine noch stärkere Kundenbindung in den Vordergrund.

