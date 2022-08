Polestar eröffnet weiteren Retail Standort in Bochum

Die elektrische Performance Marke Polestar nimmt in Deutschland weiterhin Fahrt auf. Im Zuge der ambitionierten Wachstumspläne, über digitalen Direktvertrieb 290.000 Fahrzeuge bis zum Jahr 2025 auszuliefern, stellt sich der schwedische Hersteller breiter auf. Im September soll ein weiterer Retail Standort in Bochum eröffnet werden.



Auf die ersten Auslieferungen des Polestar 2 im Sommer 2020 erfolgte vor genau zwei Jahren die Eröffnung des ersten Polestar Spaces Deutschlands in Düsseldorf. Pünktlich zum Jubiläum nahm der 30.000 Probefahrer hinter dem Lenkrad der vollelektrischen Fließheck-Limousine Platz.



"Wenn wir den Umstieg auf Elektromobilität vorantreiben wollen, müssen wir gezielt auf die Menschen zugehen und den Zugang zum Thema vereinfachen. Wir wollen nicht nur überzeugen, sondern begeistern und dies gelingt am besten, indem sie unsere Fahrzeuge selbst erleben", so Willem Baudewijns, Managing Director Polestar Deutschland.



In den Polestar Spaces in Berlin, Düsseldorf, Frankfurt, Hamburg, Köln, München und Stuttgart können ebenso wie in neun Testdrive Hubs per Klick über die Webseite Probefahrten vereinbart werden. Hinzu kommen Events sowie die deutschlandweite Roadshow. Die Probefahrt Termine sind häufig Wochen im Voraus ausgebucht, insbesondere am Wochenende. Um das Angebot kontinuierlich zu erweitern, plant Polestar nun mit Bochum die nächste Expansion.



Auf sieben Polestar Spaces folgte Anfang des Jahres bereits die erste Polestar Destination in Leipzig. Als Ergänzung zum Retailkonzept sind die Destinations an größeren, leicht zugänglichen Standorten etwas außerhalb der Stadt angesiedelt, etwa an Einkaufszentren. Auch in Bochum fiel die Wahl auf das beliebte Shoppingcenter "Ruhr Park" in Mitten des Ruhrgebiets, um an den Erfolg von Leipzig anzuknüpfen. Die Eröffnung ist voraussichtlich für Mitte September geplant.

