Polestar 2: Jungspund mit Facelift

Der Polestar 2 gehört zu den Jugendlichen unter den Automobilen. Der schwedische Stromer der gehobenen Fahrzeugklasse hat sich schon jetzt einem Facelift unterzogen. Nun besitzt er etwa rahmenlose Außenspiegel und neuartige, hellere Leuchten. Auch die Klimaauswirkungen sollen weiter reduziert sein.



"Wir haben die Materialien und Prozesse bei der Herstellung des Polestar 2 überarbeitet und Aktualisierungen eingeführt, die die Auswirkungen auf das Klima verringern und die Rückverfolgbarkeit der Materialien dieses preisgekrönten Fahrzeugs verbessern", sagt Polestar-Chef Thomas Ingenlath. Dies leiste einen wichtigen Beitrag dazu, wie man Autos über ihre gesamte Lebensdauer hinweg weiterentwickle - nicht nur hinsichtlich ihrer Funktionalität und ihres Designs, sondern auch in Bezug auf die Nachhaltigkeit und CO2-Bilanz.



Die Partnerschaft von Polestar mit Circulor, durch die dank Blockchain-Technologie bereits Kobalt in den Batterien des Polestar 2 rückverfolgt wird, umfasst nun zusätzlich auch die Rückverfolgbarkeit von Glimmer-Mineralien. Die Blockchain-Technologie ermöglicht es Polestar, Risikomineralien von der Materialquelle bis zum fertigen Produkt zu verfolgen.



Aktualisierungen in den Designdetails verleihen allen Varianten des Polestar 2 ein neues Aussehen. Polestars Strategie bei den Innenraummaterialien besteht darin, vermehrt erneuerbare, wiederverwertbare und recycelte Materialien zu verwenden und eine vegane Polsterung als Standardausstattung anzubieten. Für den Polestar 2 ist jetzt eine verbesserte optionale Nappa-Lederausstattung erhältlich, die noch nachhaltiger ist.



Zudem gibt es neue Außenfarben: Space ersetzt Void und Jupiter ersetzt Moon. Und Magnesium ist ab jetzt die Standardfarbe ohne Aufpreis. Unterdessen nutzt Polestar neue Möglichkeiten beim Autoleuchten-Design durch die LED-Technologie Die Designer arbeiteten mit raffinierten Formen, um eine eigene optische Identität zu erschaffen. Die von Origamikunst inspirierten Scheinwerfer und die futuristische Rückleuchtenspange sind als Merkmale eines Polestar erkennbar. Das avantgardistische Design kommt vor allem Nachts gut zur Geltung. Die Preisliste für den Polestar 2 startet bei 43.725 Euro.

