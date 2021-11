Platz da: Dacia Jogger ab 13.990 Euro

Der neue Jogger kombiniert laut Dacia Vielseitigkeit mit moderner Ausstattung und robuster Offroad-Optik. Der als Fünf- und Siebensitzer angeboten Crossover-Kombi ist ab Dezember 2021 ab 13.990 Euro bestellbar.



4,55 Meter lang ist der Allrounder, der mit bis zu 1.819 Liter Ladevolumen und einer Ladelänge von bis zu zwei Metern punkten will. Angeboten wird er in vier Ausstattungsstufen, wobei schon die Basis namens Essential etwa über LED-Abblendlicht, elektrische Fensterheber vorne, Zentralverriegelung mit Funkfernbedienung, Geschwindigkeitsbegrenzer und Lichtautomatik verfügt. Dazu gibt es einen Notbremsassistenten und ein Infotainmentsystem mit Digitalradio.



Als Einstiegsmotorisierung für den Jogger bietet Dacia den TCe 100 ECO-G an, der dank zusätzlichem Autogasantrieb und einer Reichweite von bis zu 1.000 Kilometern "sparsame und umweltfreundliche Mobilität ermöglicht". Alternativ ist ab 14.490 Euro die leistungsstärkere Motorisierung TCe 110 (Essential Fünfsitzer) wählbar. Der Marktstart ist für den März 2022 geplant.

