Pkw-Neuzulassungen wieder leicht im Aufwind

Die Pkw-Neuzulassungen haben im September 2022 leicht zugelegt: 224.800 Pkw wurden neu zugelassen und damit 14 Prozent mehr als im September des vergangenen Jahres. Jedoch: In den ersten neun Monaten dieses Jahres waren es insgesamt knapp 1,9 Mio. Neufahrzeuge - und damit gut sieben Prozent weniger als im gleichen Zeitraum des Vorjahres. Dies teilt der Verband der Automobilindustrie (VDA) mit.



Im Vergleich zum Vorkrisenjahr 2019 besteht im aktuellen Jahresverlauf ein

Absatzdefizit in Höhe von 32 Prozent. Trotz insgesamt geringer Neuzulassungszahlen konnte im abgelaufenen Monat ein Wachstum erzielt werden. Im September des vergangenen Jahres machte sich unter anderem der globale Mangel an Halbleitern in den Zahlen bemerkbar.



Weiterhin gilt: Der Mangel an Vor- und Zwischenprodukten sowie die allgemeine

Verunsicherung aufgrund des anhaltenden Krieges in der Ukraine wirken weiterhin

dämpfend auf die Entwicklung des Marktes und der Produktion.



Die Elektro-Neuzulassungen legten im September um knapp 29 Prozent zu und

erreichten somit ein Volumen in Höhe von 72.800 Einheiten. Damit lag der Anteil von Elektro-Pkw an den gesamten Neuzulassungen im abgelaufenen Monat bei 32,4 Prozent - der höchste Anteil in diesem Jahr.



Die Neuzulassungen von rein batterieelektrischen Pkw (BEV) stiegen um 32

Prozent, die von Plug-in-Hybriden (PHEV) konnten um 24 Prozent zulegen. Seit

Jahresbeginn wurden insgesamt 488.800 Elektro-Pkw zugelassen. Die Verkäufe

liegen damit insgesamt gut zwei Prozent oberhalb des Vergleichszeitraums des

Vorjahres.



Die Pkw-Produktion in Deutschland ist im September zum fünften Mal in Folge

gestiegen. Die deutschen Hersteller fertigten 366.700 Pkw (+65 Prozent im Vergleich

zum September 2021). Seit Jahresbeginn wurden 2,5 Mio. Pkw in Deutschland

produziert, acht Prozent mehr als in den Monaten Januar bis September des Vorjahres. Das Produktionsniveau aus dem Vor-Corona-Jahr 2019 wurde im aktuellen

Jahresverlauf allerdings noch um 30 Prozent unterschritten.

