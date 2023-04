Pirelli-Reifen als Home-Trainer

Fitness für Fans eines heißen Reifens: Das erste Ciclotte Bike im "Pirelli"-Branding, hergestellt von Multi Design, gehört zu den Hinguckern bei der Mailänder Designwoche. Diese Version des Design-Hometrainers markiert den Beginn der Zusammenarbeit zwischen den beiden italienischen Unternehmen und zeichnet sich durch Elemente aus dem Motorsport aus.



Das von Luca Schieppati entworfene Ciclotte Bike unterscheidet sich von herkömmlichen Fitness-Trainern durch zahlreiche Komponenten, angefangen bei der charakteristischen Form des Einzelrads. Dieser auch in Deutschland erhältliche Design-Fitness-Trainer ist so konzipiert, dass er das Gefühl vermittelt, in die Pedale eines Rennrads zu treten. Ermöglicht wird dies durch mehrere Faktoren: zum Beispiel ein Mehrganggetriebe sowie ein elektromagnetisches Widerstandssystem und ein schmaler Abstand zwischen den Pedalen.



Auch hinsichtlich Elektronik hat das Fitness-Rad allerhand zu bieten: Mit Hilfe einer Bluetooth-Verbindung können neben der Simulation eines realitätsnahen Trainings auf der Straße auch Trainings-Programme und Spinning-Kurse mit unterschiedlichen Anforderungs-Levels eingerichtet werden.



Das ergonomische Design der Pirelli Edition des Ciclotte Bike spiegelt das Layout der Reifen wider, die bei den berühmtesten Autorennen der Welt eingesetzt werden, die Pirelli exklusiv ausrüstet. Verwendet werden hochwertige Materialien wie Carbon und Stahl. Durch die kompakten Abmessungen lässt sich das stylische Fitnessgerät auch im Wohnbereich aufstellen.



Die Reifen sind in fünf Farben erhältlich, genau wie bei einem echten Rennwochenende. Weiß steht für die Mischung "Hart", Gelb für "Medium", Rot für "Soft" sowie Grün und Blau für "Regen". Ein Eyecatcher sind die Trainingsgeräte in jeder Farbe.

