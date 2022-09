Pirelli "Diabolo" von der Rennstrecke auf die Straße

Der Diabolo Supercorsa ist auf der Rennstrecke zu Hause. Er kommt aber auch auf die Straße - nun schon in vierter Generation. Erhältlich sind die Reifen ab Anfang 2023.



Wie seine Vorgänger so kommt auch der neue Supercorsa sowohl in einer SP-Version für den Einsatz auf der Straße als auch in verschiedenen SC-Mischungsvarianten für Fahrten auf der Rennstrecke auf den Markt. Im Vergleich zu seinem Vorgänger ist der Diabolo Supercorsa der vierten Generation (V4) ein in allen Bereichen - im Laufflächendesign, bei den Mischungen, in der Struktur sowie den Konturen - neu konstruierter Reifen.



Der Diabolo Supercorsa entstand auf Basis der umfangreichen Erfahrungen von Pirelli in der FIM Superbike-Weltmeisterschaft, die seit 2004 mit der italienischen Traditionsmarke als exklusivem Serienausstatter zusammenarbeitet. Nachdem Pirelli 2005 den Diabolo Superbike Slickreifen für den exklusiven Renneinsatz auf den Markt gebracht hatte, präsentierte Pirelli 2007 den Rennreifen Diabolo Supercorsa SC, dem 2008 der SP (Sport Production) folgte.

