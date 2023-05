Pirelli bei der Formel 1

Pirelli wurde 1872 gegründet und ist ein Unternehmen mit tiefen italienischen Wurzeln. Der Motorsport spielt seit jeher eine wichtige Rolle in der Firmenstrategie und folgt der Philosophie "Race to Road".



An diesem Wochenende trägt die Formel 1 in Miami das erste von drei Rennen in den Vereinigten Staaten aus, die in diesem Jahr auf dem Kalender stehen. Hinzu kommen das mittlerweile traditionelle Rennen in Austin sowie das mit Spannung erwartete Rennen in Las Vegas.



In Miami setzt Pirelli folgende Reifenmischungen ein: C2 für den P Zero White (Hart), C3 für den P Zero Yellow (Medium) und C4 für den P Zero Red (Soft). Die Strecke mit ihren 19 überwiegend langsamen Kurven und den drei Geraden ist für die Reifen nur mäßig anspruchsvoll. Die Wahl von drei Mischungen der mittleren und nicht der weicheren Range ist vor allem auf die üblicherweise hohen Streckentemperaturen zurückzuführen, die im vergangenen Jahr 59 Grad Celsius erreichten.



Die Organisatoren des Grand Prix ließen die 5,41 Kilometer lange Strecke für 2023 neu asphaltieren. Der bisherige Belag aus Kalkstein und Granit wurde mit starken Wasserstrahlen behandelt. Der neue Belag ist ein unbekannter Faktor und wird von den Pirelli Technikern bei einer Streckenbesichtigung am Mittwoch analysiert.



Die Grand Prix von Aserbaidschan und Miami sind die ersten unmittelbar aufeinanderfolgenden Rennwochenenden im diesjährigen Formel 1 Kalender. Die Anreise ist aufgrund der achtstündigen Zeitverschiebung zwischen Baku und der Atlantikküste der USA besonders anspruchsvoll.



Während die Teams in Baku wegen der Einführung des neuen Sprintformats nur sehr wenig Trainingszeit hatten, um Updates an ihren Autos zu testen, kehren sie in Miami zum traditionellen Zeitplan mit drei Freien Trainings vor dem Qualifying und dem Rennen zurück.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1