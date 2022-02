Pionierarbeit mit dem neuen Lexus NX

Der NX ist das modernste Fahrzeug in der Geschichte der Marke Lexus. Die edle Toyota-Tochter will mit der Entwicklung dieses SUV-Modells einen technologischen Neuanfang wagen. Lexus nutzt neue Techniken und Strategien, um in der zweiten Modellgeneration eine noch höhere Qualität und dynamischere Fahreigenschaften zu bieten.



"Für den neuen Lexus NX haben wir unser Entwicklungsschema grundlegend geändert", erklärt Chefingenieur Takeaki Kato. "Wir haben die digitale modellbasierte Entwicklung vollständig in den Prozess integriert und nutzen Computer für ein intelligenteres Engineering." Das bringe mehrere Vorteile mit sich - darunter die Möglichkeit, bei der Qualitätssicherung alle Unstimmigkeiten zu erkennen.



Neben der Einführung neuer digitaler Tools setzt die Premium-Marke weiterhin auf physische Elemente, um beispielsweise die sensorischen Aspekte des Lexus NX zu überprüfen und zu bestätigen - wie er aussieht, sich anfühlt und klingt. Auch bei der Entwicklung der Fahrdynamik wurde der menschlichen Komponente neue Priorität eingeräumt: Professionelle Rennfahrer haben die Neuauflage auf dem Lexus Testgelände in Shimoyama auf Herz und Nieren getestet, um Ansprechverhalten und Handling des Fahrzeugs zu verbessern.



Schon auf den ersten Blick ist der neue Lexus NX als Nachfolger des vorherigen Mitteklasse-SUV erkennbar. Trotz der klaren visuellen Verbindungen zwischen den beiden Modellgenerationen wurden mehr als 95 Prozent der Teile neu entwickelt. Dies umfasst nahezu alle wichtigen Bereiche - von Leistung, Fahrverhalten und Handling über Sicherheit und Komfort bis zur Konnektivität.



Das Fundament der zweiten Modellgeneration bildet die Lexus Global Architecture K (GA-K): Die neue Plattform geht nicht nur mit einem 20 Millimeter niedrigeren Schwerpunkt und einer besseren Gewichtsverteilung zwischen Vorder- und Hinterachse einher. Das Fahrwerk ist auch 30 Prozent steifer, was für ein agiles, stabiles und reaktionsschnelles Fahrverhalten und einen besseren Schutz bei einem Unfall sorgen soll.



Hinzu kommt die sogenannte "Lexus Driving Signature": Lenkung, Gas- und Bremspedal sprechen direkt und dynamisch an, steigern die Fahrkontrolle und intensivieren das Gefühl der Verbundenheit zwischen Fahrer und Fahrzeug. Zusammen mit den neu eingeführten Brems- und Lenksystemen sowie der Radaufhängung, die perfekt aufeinander abgestimmt sind, soll sich der Fahrspaß erhöhen.



Hierzu trägt auch das vergleichsweise geringe Gewicht bei, das auf den vermehrten Einsatz von leichten, aber hochfesten Stahlsorten, laserbasierten Schweißtechniken, modernen Karosserieklebstoffen und cleveren Verstärkungstechniken mit gewichtssparenden Platinen zurückzuführen ist. Die Liebe zum Detail erstreckt sich auch auf ein neues Doppelverschlusssystem für die Motorhaube: Es erhöht die Fahrzeugsteifigkeit und unterdrückt Vibrationen bei schnellerer Fahrt.

