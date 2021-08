Pininfarina Battista: Stargast in Monterey

Automobili Pininfarina macht einen Riesenschritt zur Auslieferung seines rein elektrischen Hyper-GT Battista: Das erste produktionsreife Exemplar feiert sein Debüt auf kalifornischen Straßen im Rahmen der kommenden Monterey Car Week (12. bis 15. August 2021).



Das erste produktionsreife Modell verfügt über schwarze Sichtkarbon-Karosserie und schwarz glänzende diamond-cut Impulso-Felgen. Im Innenraum ist es mit schwarzem, nachhaltigem Luxusleder und markanten Iconica Blu-Kontrastnähten ausgestattet. Die gesteppten Pilota-Sitze in Iconica Blu Alcantara sollen mit ihren Pilota-Karbonkomponenten in schwarzem Sichtkarbon die Brücke zum Exterieur schlagen.



Während der Monterey Car Week wird auch der Battista Anniversario seine US-Premiere feiern, eine Hommage an das Leben und Werk der Design-Ikone Battista "Pinin" Farina. Er ist auf fünf Fahrzeuge weltweit limitiert.



Der Battista ist laut seiner Schöpfer der schnellste und leistungsstärkste italienische Sportwagen, der je gebaut wurde. Dank 1.900 PS und eines Drehmoments von 2.300 Nm bewältigt er den Sprint von 0 auf 100 km/h in unter zwei Sekunden - schneller als ein aktueller Formel-1-Rennwagen.



Die 120-kWh-Batterie des Battista versorgt vier Elektromotoren mit Strom - einen an jedem Rad - und liefert eine simulierte WLTP-Reichweite von über 500 Kilometern. Und: Bei Pininfarina im italienischen Cambiano werden nicht mehr als 150 Exemplare einzeln von Hand gefertigt. Preis pro Stück: rund zwei Millionen Euro

