Pilotprojekt: Fahrrad-Taxis bei Free Now

Im Rahmen der European Mobility Week nimmt Mobiltäts-Dienstleister Free Now jetzt als Pilotprojekt in Hamburg, Berlin, München und Köln Fahrrad-Taxis in sein Portfolio mit auf.



"Die Rikschas sind über eine Aktionsseite erreichbar, können dort dann bei den Fahrern telefonisch bestellt und im Anschluss bezahlt werden", heißt es bei Free Now. Bei der Buchung könne der Kunde sowohl Dauer und Umfang der Fahrt individuell abstimmen als auch direkt beim Fahrer den Fahrpreis erfragen.



Der Hintergrund: Im Rahmen einer Studie haben mehr als 60 Prozent der Befragten angegeben, dass ihnen Nachhaltigkeit bei der Auswahl ihrer täglichen Mobilität sehr wichtig ist. Rikschas sind deshalb laut Free Now "eine optimale Ergänzung. Wir können uns sehr gut vorstellen, diesen Service nach einer erfolgreichen Testphase auch dauerhaft anzubieten", so die Ansage.

