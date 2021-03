  Pferdeanhänger mit Stil

Der neue Pferdeanhänger "Pegasus" der Firma Humbaur soll ein hohes Maß an Sicherheit und Komfort bieten, verspricht der Hersteller. Die technischen Vorzüge verbinden sich bei dem Reiseabteil fürs Pferd mit einem stilvollen Design. Eine ihrer Besonderheiten: das große Platzangebot. Mit drei Modellen geht der Pegasus an den Start.



Der Pferdeanhänger gehört zu den Topmodellen bei dem bayerischen Unternehmen. "Die Verarbeitung ist hochwertig, der Anhänger langlebig", betont Humbaur. Auch die Ausstattung ist gehoben. Materialien, Features, Optik. Alles passt zusammen und hebt den Pferdeanhänger in das Luxus-Segment.



Allein der aerodynamische Bug sorgt nicht nur für einen geringeren Luftwiderstand, sondern senkt damit auch noch den Spritverbrauch. Der luxuriöse Pferdeanhänger soll zudem mit seiner harmonischen Formsprache überzeugen. Das Design ist edel und passt damit adäquat zum Zugfahrzeug.



"Gerade hochgewachsene Pferde werden die entspannte Fahrt im Pegasus genießen", verspricht die Firma. Zum Beispiel gibt es viel Kopffreiheit dank einer Innenhöhe von 2,37 Metern. Die drei Modelle wiegen zwischen 2,4 und 2,7 Tonnen. Die Nutzlast beträgt je nach Modell 1.490, 1.760 oder 1.770 Kilogramm.