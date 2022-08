Peugeot verlängert "Tankrabatt"

Der bundesweite Tankrabatt endet zum 1. September, bei Peugeot läuft er noch weiter. Der französische Automobilhersteller verlängert seine bundesweite Tankgutschein-Aktion nach dem Motto "So geht Tankrabatt" bis Ende September.



Mit jedem verkauften Neuwagen mit Verbrennungsmotor der Baureihen 2008, 3008, 5008, 308, 308 SW, 508 und 508 SW wird ein Tankgutschein in Höhe von 1.200 Euro dazu gelegt. Bislang war die Aktion ein Erfolg, bestätigt Haico van der Luyt, Geschäftsführer von Peugeot Deutschland.



"Der Erfolg und die starke Nachfrage zeigen uns, dass wir die Bedürfnisse unserer Kundinnen und Kunden gerade in der aktuellen Situation erkannt haben. Darum verlängern wir unsere Aktion bis zum 30. September 2022. Somit geben wir auch den Urlaubsheimkehrern noch ausreichend Zeit, sich ihr Wunschauto zu bestellen und von dem Tankgutschein zu profitieren."



Mit der Tankgutschein-Aktion reagierte der französische Automobilhersteller Anfang Juli 2022 auf die angestiegenen Preise für Lebensmittel, Heizkosten und das Tanken. Am 1. September 2022 läuft die Sonderregelung der gesetzlich gesenkten Energiesteuer aus, weshalb wieder der bisherige Steuersatz erhoben wird. Die Preise für Treibstoff variieren erheblich und liegen weiterhin auf hohem Niveau. Der Tankgutschein von Peugeot soll genau dort ansetzen und Unterstützung leisten.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1