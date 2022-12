Peugeot startet Aktion "Girls like cars too"

Open, die Kreativagentur von Peugeot, hat in Kooperation mit Peugeot Lifestyle ein spezielles, limitiertes Spielzeugauto-Paket für Kinder in mehreren europäischen Ländern zusammengestellt und starten die Aktion "Girls Like Cars Too", eine Geschenkumtausch-Aktion, die sicherstellen soll, dass Kinder dieses Weihnachten die Geschenke bekommen, die sie wirklich haben möchten.



Die Art und Weise, wie Kinder spielen, beeinflusst die Vorstellung, die sie von ihrem zukünftigen Leben haben. Wenn also durch Gewohnheiten beim Schenken der Eindruck entsteht, dass Autos unterm Weihnachtsbaum nur etwas für Jungen sind, könnte es an der Zeit sein, etwas zu ändern.



Peugeot ist davon überzeugt, dass Frauen das Vertrauen in ihre eigenen Fahrkünste fehle, weil sie als Kinder im Gegensatz zu Jungen nicht dazu ermutigt würden, mit Spielzeugautos auf sorglose, tollkühne Weise zu spielen. Vielmehr hätten sie beim Spielen eher auf vorsichtiges, sanftes und niedliches Verhalten zu achten. So würden Frauen von klein auf darauf konditioniert, sich hinter dem Lenkrad weniger souverän zu fühlen.



Ab dem 26. Dezember bietet Peugeot Kindern die Möglichkeit, ihre Weihnachtsgeschenke (oder andere Geschenke, die sie gerne umtauschen würden) gegen ein Spielzeugauto-Paket von Peugeot in limitierter Auflage umzutauschen.



Der Vorgang ist einfach: Die Eltern müssen nur die Website von Peugeot besuchen, den von Peugeot angegebenen Rabattcode eingeben und das Paket kostenlos bestellen. Im Gegenzug werden sie aufgefordert, entweder ein Spielzeug an eine örtliche Wohltätigkeitsorganisation zu spenden, die Spielzeug für Kinder in Not sammelt, oder online zu spenden.



Die Spielzeuge können direkt an die Agentur Heimat gesendet werden an die Adresse:

Heimat Werbeagentur GmbH, Segitzdamm 2 in 10969 Berlin.

Hier werden die Spielzeuge gesammelt an den Bundesverband für Kinderhospiz e.V. übergeben. Alternativ kann auch direkt gespendet werden:



Bundesverband für Kinderhospiz e.V.

Kennwort: Peugeot Weihnachtsaktion

Sparkasse Olpe

Bankleitzahl: 462 500 49

Kontonummer: 2 90 33

IBAN DE03 4625 0049 0000 0290 33

BIC WELADED1OPE



Die Aktion läuft bis Ende Januar 2023 und steht allen Kindern, nicht nur Mädchen, offen, die ihr Paket erhalten möchten. Auf diese Weise möchte Peugeot Kindern, insbesondere jungen Mädchen, den Zugang zu Spielzeugautos ermöglichen und dazu beitragen, ihr Selbstvertrauen zu stärken und die gesellschaftliche Wahrnehmung zu ändern, wenn es um das Thema Frauen und ihre Beziehung zu Autos geht.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1