Peugeot Motorcycles komplettiert 125er-Angebot

Peugeot Motocycles hat die Markteinführung des neuen Pulsion Euro 5 angekündigt. Damit ist das 125er-Sortiment der französischen Marke fürs Modelljahr 2022 komplett.



Das Engagement in der 125er-Klasse hat einen guten Grund: In Deutschland wurde dieses Segment durch die Führerscheinerweiterung namens B196 angekurbelt. Zwischen 2019 und 2021 hat sich der Markt in diesem Segment deshalb beinahe verdoppelt.



Der in Frankreich gefertigte Peugeot Pulsion mit seinem neuen Euro-5-Motor bietet laut Hersteller ein hohes Ausstattungsniveau, starke Leistung und großen Komfort. Und er ist der einzige Roller in seiner Kategorie, der über ein kombiniertes ABS- und SBC-Bremssystem verfügt. ABS sorgt dabei für sicheres Bremsen ohne Blockieren der Räder, während die SBC-Technologie die Bremskraft auf ausgewogene Weise auf Vorder- und Hinterrad verteilt.



Wie sein Vorgänger ist der Peugeot Pulsion Euro 5 mit der sogenannten LFE-Technologie für niedrigere Geräuschemissionen und geringeren Kraftstoffverbrauch ausgestattet. Die Versionen Allure und GT bieten zudem ein i-Connect-Bedienfeld für die intuitive Navigation mit GPS-Abbiegeführung, der Anzeige der ersten 30 Zeichen einer SMS oder der Benachrichtigung über die Nummer oder den Kontakt bei einem eingehenden Anruf.



Neu bei der Modellvariante Allure ist ein 39 Liter fassendes Topcase und ein ebenfalls 39 Liter fassendes Staufach unter der Sitzbank. Damit können sowohl ein Jethelm als auch noch ein Integralhelm verstaut werden.



An der GT-Version des Peugeot Pulsion fallen vor allem die Lackierung in Satin Titanium und gelb und das flache Aluminium-Trittbrett auf. Der 125 Kubik-Motor des Pulsion leistet 10,6 kW/14,4 PS und liefert ein Drehmoment von 12,4 Nm, die Höchstgeschwindigkeit liegt bei 110 km/h. Der Allure und der GT kosten ab 4.999 Euro, das Basismodell Active ist ab 4.555 Euro zu haben.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1