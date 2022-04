Peugeot erweitert Lifestyle-Sortiment

Tassen, Armbanduhren, Etuis und natürlich die legendären Pfeffermühlen - die französische Automarke hat allerhand Fan-Artikel im Programm. Nun hat die Löwenmarke das Sortiment erweitert und den Online-Handel modernisiert. Für den internationalen Online-Verkauf und die Auslieferung arbeitet Mutterkonzern Stellantis neuerdings mit Oreca Digital Retail zusammen. Zwei neue Webseiten für B2C- und B2B-Kunden wurden bereits in Frankreich, Großbritannien, Spanien und Italien eingerichtet und sollen in Kürze auch in Deutschland verfügbar sein.



Die digitalen Plattformen mit ihrer modernen Gestaltung und intuitiven Bedienung zeigen die neuesten Ergänzungen des Lifestyle-Sortiments: Kleidung, Accessoires, Miniaturmodelle sowie die Kollektionen "Peugeot Legend", "Peugeot Sport" und Geschirr. Die Fans der Löwenmarke können online auf der B2C-Website (Webadresse in Großbritannien) https://boutique.peugeot.com/ bestellen.



Man arbeite mit Oreca Digital Retail zusammen, um die Digitalisierung des Verkaufs und die Auslieferung seiner Lifestyle-Produkte weltweit voranzubringen, teilt Peugeot mit. Oreca Digital Retail vermarktet und vertreibt seit 2022 die Lifestyle-Produkte der Marken Peugeot, Citroen und DS Automobiles für die Stellantis-Gruppe und seit mehr als zehn Jahren die Produkte anderer großer Automobilhersteller.



Dank übersichtlich angeordneter Rubriken und praktischer Suchfilter gestaltet sich die Nutzung komfortabel. Auf der Startseite wird eine Auswahl an Flaggschiff-Produkten und neuen Produkten aus dem Lifestyle-Bereich vorgestellt. Fans der Marke können dort ganzjährige Kleidung (T-Shirts, Polohemden, Pullover, Windjacken, Daunenjacken usw.) mit dem neuen Emblem der Marke oder aus den Kollektionen "Legend" und "Sport" auswählen.

