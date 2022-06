Peugeot e-Rifter "Vanderer" zwischen Stadt und Landpartie

Der neue Peugeot e-Rifter Vanderer verbindet die Vorteile eines Fahrzeuges für den Alltag mit denen eines Campervans für das Outdoor-Abenteuer. Der Urban Camper ist aus der Zusammenarbeit zwischen Peugeot und der im Allgäu ansässigen Firma Vanderer, ein Spezialisten für Campervan-Lösungen, entstanden.



Die Basis des multifunktionalen Fahrzeugs bildet der e-Rifter L2 mit wahlweise fünf oder sieben Sitzen. Das Modell e-Rifter Vanderer bietet verschiedene Pakete für die individuellen Anforderungen an Farbe, Funktionen sowie Zubehör für innen und außen. Damit bietet der moderne Camper die nötigen Voraussetzungen für Fahrten und Erledigungen in der Stadt als auch für Camping-Ausflüge mit der Familie.



Mit unterschiedlichen wählbaren Optionen wie dem entnehmbaren Möbelmodul "Interior Living" oder dem "Cool&Freeze-Paket" können Kunden ihr Modell nach individuellen Ansprüchen gestalten. Die ausziehbare Küchenecke mit viel Stauraum bietet mit Gas und Induktion gleich zwei Möglichkeiten zum Kochen. Ergänzt wird die Küchenecke durch ein Spül- und Waschbecken mit fließendem Wasser (Volumen zwölf Liter Frisch- und Abwasser). Das Fahrzeug verfügt zudem über eine 16 Liter Kompressor-Kühl- und Gefrierkombination zwischen den Fahrersitzen.



Der Peugeot e-Rifter Vanderer ist mit einer Lithium-Ionen-Batterie mit einer Kapazität von 50 kWh erhältlich. Sie ermöglicht laut Hersteller eine Reichweite von bis zu 274 Kilometern (kombiniert, L2, 5-Sitzer), je nach Version, Fahrprofil und unter dem in der Zulassung befindlichen WLTP-Protokoll. Die thermische Steuerung soll der Batterie ein schnelles Aufladen, eine optimierte Reichweite und eine höhere Lebensdauer ermöglichen.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1