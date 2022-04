Peugeot e-2008 Elektro SUV im Praxistest

Den Peugeot 2008 gibt es in erster Generation seit 2013, 2019 kam die zweite Generation auf den Markt und seit 2020 gibt es ihn auch als e-2008, also als vollelektrisches Fahrzeug. Der Motor-Informations-Dienst (mid) hat das französische City-SUV zwei Wochen lang im Alltag getestet.



Wie beim großen Bruder Peugeot 3008 fallen optisch zuerst die "Säbelzahn" LED-Scheinwerfer ins Auge, nur der Kühlergrill ist hier nicht ganz rahmenlos. Dafür ist dieser bei der Elektro-Version des 2008 teilweise in Wagenfarbe "Vertigo Blau" gehalten, das gibt nochmal einen netten Akzent in der Front. Die Scheinwerfer kommen serienmäßig noch als Halogen-Leuchten, LED-Scheinwerfer wie im Testfahrzeug sind optional im Angebot.



Drei Ausstattungsvarianten sind erhältlich: Active, Allure und GT. Der Testwagen kommt in der höchsten Ausstattungsvariante GT daher. Die CMP-Plattform teilt sich der Peugeot e-2008 GT mit dem Opel Mokka-E und dem Citroen e-C4, der 50 kWh fassende Akku ist mittig im Unterboden verbaut und speist den in der Front verbauten Elektromotor, der 100 kW/136 PS Leistung und maximal 260 Nm Drehmoment an die Vorderräder weitergibt.



Die Ladeleistung beträgt bis zu 100 kW an einer DC Schnellladesäule, hier kommt man von 0 - 80 Prozent Ladung in zirka 45 Minuten. An der Haushaltssteckdose sind es 27 Stunden und an einer 11 kW Wallbox sind gute 5 Stunden Ladedauer einzuplanen. Die Reichweite laut WLTP Messung beträgt bis zu 320 Kilometer, in der kälteren Jahreszeit kann man realistisch kombiniert mit 215 bis 260 Kilometer rechnen. Wenn rein Autobahn mit einer Durchschnittsgeschwindigkeit von 130 km/h gefahren wird, sinkt dieser Wert sogar unter die 200 Kilometer Marke. Im reinen Stadtverkehr mit entsprechender Rekuperierung sind die 300 Kilometer dann aber möglich, hier sollte man vor Fahrzeugerwerb sein Fahrprofil entsprechend prüfen. Ein Pendler mit vorhandenen Lademöglichkeiten ist hier weniger betroffen, jemand der oft längere Autobahnfahrten absolviert muss entsprechend viele Pausen einplanen. Den Peugeot 2008 gibt es weiterhin als Benziner oder Diesel.



Drei Fahrmodi kann der Fahrer per Kippschalter auswählen, je nach Modus passt sich die Leistung des Motors an. Im Eco-Modus stehen 60 kW/81 PS, im Normal-Modus 80 kW/108 PS und im Sport-Modus dann die vollen 100 kW/136 PS zur Verfügung. Trotz 17 Zoll Leichtmetallfelgen mit 215/60/R17 Michelin Bereifung punktet das City-SUV mit einem geringen Wendekreis von nur 10,40 Metern. Das Parkkamerasystem bietet eine 360 Grad Sicht mit angezeigten Hilfslinien, die Kameras könnten etwas höher aufgelöst sein, sind aber zweckerfüllend.



Auch im Innenraum ist die Sicht nach außen dank erhöhter Sitzposition und recht großer Heckscheibe ordentlich. Das Volldigitale Cockpit hat ein paar vorgegebene Ansichten, die der Fahrer nach Präferenz wählen kann. Für das 10 Zoll messende Infotainment Touchdisplay gibt es einige Touch-Schnellwahltasten über den Kippschaltern, welche die Klimatisierung steuern. Die Lautstärke wird per Drehregler eingestellt, alternativ ist diese ebenfalls per Knopf am Multifunktionslenkrad regelbar. Das Lenkrad fällt etwas kleiner aus und ist oben und unten abgeflacht. Das Navigationssystem bietet eine 3D-Karte und zeigt Elektroladestationen in der Nähe an.



Um sein Mobiltelefon zu verbinden, kann man auf Android Auto und Apple CarPlay zurückgreifen und diese per USB-A und USB-C Anschluss in der Front aktivieren, im Fond gibt es zwei USB-A Buchsen. Gestartet wird der e-2008 noch per Knopf neben dem Lenkrad. Einige schön verarbeitete Ziernähte schmücken den Innenraum. Für die kleineren Passagiere stehen ISOFIX Halterungen im Fond und im Beifahrersitz bereit, das Platzangebot im Innenraum fällt großzügig aus.



Einen Frunk (Kofferraum unter der Motorhaube) gibt es leider nicht, dafür ist der Unterboden im normalen Kofferraum herausnehmbar, um hier noch etwas Platz zu schaffen und um die Ladekabel entsprechend zu verstauen. Es wird aber auch eine Tasche für diese mitgeliefert, das Ladekabel für die Haushaltssteckdose ist ein wenig klobiger und benötigt entsprechend Platz.. Ansonsten passen 400 Liter in den Kofferraum. Wenn die Rückbank, welche zu 60/40 teilbar ist und auch aus dem Kofferraum umgelegt werden kann, umgeklappt wird erweitert sich die maximale Kapazität auf 1.470 Liter.



Preislich startet der Peugeot e-2008 GT ab 39.700 Euro, der Testwagen mit etwas Sonderausstattung liegt bei 42.250 Euro. Die Elektro-Förderung ist entsprechend abzuziehen, hier lassen sich also derzeit noch bis zu weitere 9.000 Euro sparen.



Mike Neumann / mid



Technische Daten Peugeot e-2008 136 GT



- Länge / Breite / Höhe: 4.30 / 1.77 / 1.53 Meter

- Motor: Elektromotor

- Batteriekapazität: 50 kWh

- Reichweite nach WLTP: 320 km

- Leistung: 100 kW/136 PS

- max. Drehmoment: 260 Nm

- Getriebe: feste Getriebeübersetzung

- Beschleunigung: 0 bis 100 km/h in 9 Sekunden

- Höchstgeschwindigkeit: 150 km/h

- Kraftstoffverbrauch WLTP kombiniert laut Hersteller: 17,8 kWh/100 km

- C02-Emissionen: 0 g/km

- Preis: ab 39.700 Euro

