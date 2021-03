  Peugeot denkt an Gewerbetreibende

Gewerbetreibende kommen bei Peugeot mal wieder auf ihre Kosten: Der Autobauer hat die Gewerbewochen gestartet, die noch bis zum 15. Mai 2021 laufen. In dieser Zeit gibt es exklusive Angebote für die leichten Nutzfahrzeuge. So erhalten Gewerbetreibende beispielsweise beim Kauf oder Leasing eines Peugeot Partner, Expert oder Boxer ein Service-Paket mit vier oder drei Jahren Laufzeit kostenlos dazu.



Haico van der Luyt, Geschäftsführer von Peugeot Deutschland: "Mit den Gewerbewochen unterstützen wir unsere Geschäftskunden und bieten ein Rundum-Sorglos-Paket. In diesem Jahr wird unsere umfassende Palette an Nutzfahrzeugen durch die neuen Elektrovarianten des Expert ergänzt. So bieten wir unseren Kundinnen und Kunden für jedes Bedürfnis immer genau das richtige Modell."



Das Service-Paket kann mit einer Laufzeit von vier Jahren und einer maximalen Leistung von 20.000 Kilometer jährlich abgeschlossen werden. Alternativ ist eine Laufzeit von drei Jahren mit einer maximalen Leistung von 30.000 Kilometer jährlich wählbar.