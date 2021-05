Peugeot bringt Expert mit Wasserstoff-Antrieb

Peugeot führt als einer der ersten Hersteller im Segment der kompakten Vans neben den Modellen mit Verbrenner- und Elektromotor auch eine Elektroversion mit Wasserstoff-Brennstoffzelle in Serie ein. Der e-Expert Hydrogen wird ab Ende 2021 zunächst für die professionellen Kunden in Frankreich und Deutschland angeboten.



Herz des Neuen ist das "Mid-Power-Plug-in-Wasserstoff-Brennstoffzellen-Elektro"-System aus dem Stellantis-Konzern. Es besteht aus einer Brennstoffzelle, die mit Hilfe des im Tank befindlichen Wasserstoffs den für den Antrieb des Fahrzeugs erforderlichen Strom erzeugt. Und aus einer Lithium-Ionen-Batterie mit einer Kapazität von 10,5 kWh, die über das Stromnetz aufgeladen werden kann und die in bestimmten Fahrphasen den Elektromotor antreibt.



So kann der Wasserstoff-Kastenwagen laut Peugeot alle Strecken ohne CO2-Emissionen zurücklegen und in drei Minuten Wasserstoff für über 400 Kilometer tanken. Es gibt ihn in zwei Längen und mit dem gleichen Ladevolumen wie bei den Diesel- und batterieelektrischen Versionen, mit bis zu 6,1 Kubikmeter Ladevolumen, maximal 1.100 Kilo Nutz- und bis zu 1.000 Kilo Anhängelast.

