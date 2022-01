Peugeot Boxer mit neuen Sondermodellen

Peugeot bringt den Boxer wieder in den Sondereditionen Service Edition, Kipper und Doppelkabine an den Start. Das Ausstattungsniveau der Sondermodelle ist nun Premium. Damit will die Löwenmarke den Gewerbekunden mehr Flexibilität und verschiedene Konfigurationsmöglichkeiten für den individuellen Bedarf bieten. Die Modelle sind in unterschiedlichen Längen und Höhen erhältlich und mit modernen Fahrerassistenzsystemen ausgestattet.



Für sichere Dienstfahrten bietet der Boxer in den Sondereditionen Service Edition, Kipper und Doppelkabine vielfältige Fahrerassistenzsysteme. So sind die Versionen serienmäßig mit einer manuellen Klimaanlage und einem Audio-System ausgestattet. Für mehr Sicherheit sorgen eine Einparkhilfe und die Fußgängerwarnung (beim Kastenwagen). Alle Versionen bieten darüber hinaus einen großzügigen Stauraum mit einer Vielzahl an praktischen Ablagen und Fächern.



Der Peugeot Boxer Service Edition ist in zwei Längen und Höhen bestellbar und in der Ausstattungsvariante Premium ab 38.250 Euro für den 2.2 l BlueHDi 120 in L1H1 mit 88 kW/120 PS erhältlich.



Der Peugeot Boxer Kipper ist sowohl mit einer Einzelkabine als auch mit einer Doppelkabine erhältlich. In der Ausstattungsvariante Premium ist er als Einzelkabine ab 45.400 Euro für den 2.2 l BlueHDi 140 in L2 mit 103 kW/140 PS erhältlich.



Der Peugeot Boxer Doppelkabine wird in den Längen L2, L3 und L4 für die Bestellung geöffnet und ist in der Ausstattungsvariante Premium ab 43.240 Euro für den 2.2 l BlueHDi 140 in L2H2 mit 103 kW/140 PS erhältlich.

