Peugeot 308 SW tourt durch Deutschland

Der neue Peugeot 308 SW geht auf große Deutschland-Tour. Für Kunden von Hamburg bis München gibt es vom 9. April bis Ende Juni 2022 eine exklusive Sneak-Preview auf die Kombi-Version vor der Markteinführung. Die "Unique Sensation Tour" steigt nacheinander an den Standorten der 47 teilnehmenden Peugeot-Partner.



Kunden können flexibel an Testfahrten mit ausgebildetem Personal teilnehmen. Peugeot stellt zwei neue 308 in der Kombi-Variante und zwei 308 als Kompaktlimousine zur Verfügung. Zusätzlich wird anlässlich seines 90-jährigen Jubiläums der 304 ausgestellt. Gemeinsam mit den Partnern vor Ort unterstützt Fachpersonal die Besucher mit Informationen rund um die Modelle des Herstellers. Abgerundet wird das Event am jeweiligen Standort mit einer exklusiven Abendveranstaltung mit Sektempfang, Finger-Food und Softgetränken für bis zu 50 Gäste.



Nach der Markteinführung der Kompaktlimousine des 308 Anfang des Jahres steht nun die Kombi-Variante 308 SW im Fokus, dessen Markteinführung im Juni 2022 folgt. Der 308 SW bietet moderne Fahrerassistenzsysteme wie den Totwinkelassistenten mit einer Reichweite von 75 Metern oder die Einparkhilfe mit 360-Grad-Umgebungsansicht. Der 308 wird als Kompaktlimousine sowie als Kombi-Variante mit verschiedenen Verbrennungs- (Diesel und Benziner) sowie Hybridmotorisierungen angeboten.

