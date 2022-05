Peugeot 308 räumt Trophäe zum WWCOTY 2022 ab

Der neue Peugeot 308 ist das "Women's World Car of the Year 2022". Zehn der insgesamt 58 und ausschließlich aus Journalistinnen bestehenden Jury von WWCOTY überreichten Peugeot-Chefin Linda Jackson jetzt in Paris die Auszeichnung für das aus ihrer Sicht beste Auto des Jahres.



Für die Wahl wurden die Stimmen aller Jurymitglieder ausgezählt, die 40 Länder auf fünf Kontinenten vertreten. Die Abstimmungskriterien sind die gleichen wie die, die jede Fahrerin und jeden Fahrer bei der Wahl eines Fahrzeugs leiten. Aspekte wie Sicherheit, Qualität, Anschaffungspreis, Design, intuitives Fahren und der ökologische Fußabdruck werden bei der Abstimmung berücksichtigt.



Der Peugeot 308 lag vor allen anderen 65 neuen Modellen, die im Jahr 2021 auf den Markt kamen und am Wettbewerb teilnahmen. Der Titel geht an die beiden Varianten des neuen Peugeot 308: die Limousine und den SW-Kombi. Marta Garcia, Executive President von WWCOTY, sagte anlässlich der Übergabe der Trophäe an Linda Jackson, Global CEO von Peugeot : "Dies ist ein historischer Moment, denn es ist das erste Mal in der dreizehnjährigen Geschichte von WWCOTY, dass der Preis an ein Unternehmen verliehen wird, das von einer Frau geführt wird".



"Aber das ist nicht der einzige Grund, warum wir heute hier sind. Wir sind der Überzeugung, dass der Peugeot 308 ein Fahrzeug ist, das die Bedürfnisse von Käufern von jungen Menschen über Familien bis hin zu erfahrenen Fahrern erfüllt", betonte Marta Garcia. Linda Jackson antwortete: "In der Tat ist es eine doppelte Ehre, diese Auszeichnung zu erhalten: Es ist in erster Linie eine Ehre, dass die Marke Peugeot von internationalen Journalistinnen anerkannt wird, die echte Automobilexperten sind."



"Und es ist die Ehre, von einer Jury aus rein weiblichen Journalisten ausgezeichnet zu werden. Ich freue mich zu sehen, dass Frauen in unserer Branche eine immer wichtigere Rolle spielen. Dank dieser Art von Auszeichnung wissen wir, dass wir uns in die richtige Richtung bewegen."



Bereits zum zwölften Mal in der Geschichte von WWCOTY wird mit dem Peugeot 308 ein Auto gekürt, das unter dem Blickwinkel von Frauen weltweit das Beste des Jahres ist.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1