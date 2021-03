  Peugeot 308: Der Golf-Herausforderer kommt

Nach sieben Jahren Pause steht der nächste Peugeot 308 in den Startlöchern. Im Herbst 2021 kommt die dritte Generation der Kompakt-Limousine auf den Markt. Es ist der nächste Schritt für ein Modell, das bereits mehr als sieben Millionen Mal verkauft wurde. Denn erstmals werden bei dem Konkurrenten des VW Golf auch zwei Plug-in-Hybride angeboten.



Außerdem kommt der 308 mit einer neuen Optik daher, konkret mit einer veränderten Karosserieform. Der um 55 Millimeter verlängerte Radstand streckt die Silhouette und bietet mehr Platz für die Passagiere der Rückbank, während die um 20 Millimeter reduzierte Höhe in Verbindung mit einer nachgebenden Frontschürze die Motorhaube optisch verlängert. Im gewachsenen Grill prangt zudem das neue Peugeot-Wappen. In Sachen Technik bietet der neue 308 Fahrerassistenzsysteme der nächsten Generation, das neue i-Cockpit und i-Connect.



Das Heck wurde auf Grundlage der im Windkanal gewonnenen Erkenntnisse für eine Limousinen-Silhouette entworfen. Daher basiert die charakteristische Stillinie, die das Heck kreuzt, auf dieser aerodynamischen Leistung, ebenso wie die Fluchtlinie am oberen Ende des Daches, die einen langen Spoiler benötigte, der den Stil des neuen 308 kennzeichnet.



Für den neuen Peugeot 308 gibt es fünf Antriebsvarianten, der Vorderradantrieb ist Serie. Die beiden 1,2-Liter-Dreizylinder-Benziner leisten 110 und 130 PS, den stärkeren gibt es optional mit einer Achtgang-Automatik. Der 1,5-Liter-Vierzylinder-Diesel leistet 130 PS.



Daneben gibt es noch die beiden Plug-in-Hybride. Zum einen den 1,6 Liter großen und 150 PS starken Benziner mit 81-kW-Elektromotor (110 PS), der auf eine Systemleistung von 180 PS kommt. Zum anderen den 1,6 Liter großen und 180 PS starken Benziner mit einem 81-kW-Elektromotor (110 PS), der über eine Systemleistung von 225 PS verfügt.