Peter Hoffmann ist ein "Held der Straße"

Die Anspannung war groß. Doch im Nachhinein gilt: alles richtig gemacht: Peter Hoffmann stieß im Juni 2021 auf dem Trierer Petrisberg auf einen schwer verletzten Radfahrer. Der 35-Jährige setzte sofort einen Notruf ab und leistete Erste Hilfe. Für seinen durchdachten und mutigen Einsatz haben Goodyear und der Automobilclub von Deutschland (AvD) Peter Hoffmann zum "Held der Straße" des Monats Juli-August 2021 gekürt.



"Ich konnte keine Hindernisse oder andere an dem Unfall beteiligte Personen oder Fahrzeuge ausmachen, die Sturzursache war nicht ersichtlich, das Rad war nahezu unbeschädigt", berichtet der Ersthelfer. "Jedenfalls war ich die einzige Person in der Nähe. Der Mann war nicht ansprechbar, blutete stark am Kopf und wies Schürfwunden am Ellbogen auf. Ich setzte sofort einen Notruf ab. Der Verletzte lag stabil auf der Seite, sodass ich ihn nicht weiter bewegen musste."



Zwei Passanten boten Hoffmann Hilfe an. Zu dritt befreiten sie den Mann vorsichtig von dem Fahrrad, das zum Teil noch auf ihm lag: "Ich hielt es für besser, das vorher nicht allein zu machen, denn es wäre sonst schwierig geworden, den Mann dabei nicht zu berühren. Die Atmung des Verletzten überprüfte ich regelmäßig. Eine hinzugeeilte Frau drückte außerdem ein Tuch auf die Platzwunde", erklärt der Arbeitsvermittler.



Ein zufällig vorbeikommender Sanitäter nahm sich des Radfahrers an, versorgte intensiver die Wunde am Kopf und versuchte, den Verletzten anzusprechen. "Der Sanitäter hat es geschafft, dass der Mann wieder zu Bewusstsein kam und zumindest schon wieder seinen Namen sagen konnte. Danach trafen dann auch die gerufenen Rettungskräfte ein, die den Radfahrer ins Krankenhaus brachten", führt der Ersthelfer aus.



Goodyear und der AvD suchen Monat für Monat mutige und selbstlose Heldinnen und Helden wie Peter Hoffmann. Unterstützt wird die Aktion unter der Schirmherrschaft des Bundesverkehrsministeriums von der Zeitschrift Trucker.

