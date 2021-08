Parkway Rotary 26: Mazdas Rarität

Mazda ist bekannt für seine Sportwagen mit Kreiskolbenmotor. Unter all den Limousinen, Kombis und Coupes mit Kreiskolbenmotor der Marke gibt es jedoch ein Fahrzeug, das heraussticht: ein Minibus, der Mazda Parkway Rotary 26.



1960 begann Mazda mit der Produktion von Minibussen. Aufgrund der steigenden Nachfrage kam 1972 der Mazda Parkway 26 (die Zahl "26" bezeichnet dabei die maximale Anzahl der Passagiere) auf den Markt. Der Parkway wurde nach hohen Sicherheitsstandards gebaut und verwöhnte die Passagiere mit Radio, einer leistungsstarken Heizung für kalte Wintertage sowie einem gepolsterten Dachhimmel und weiteren hochwertigen Ausstattungsmerkmalen, die für ein besonders angenehmes Reiseerlebnis sorgten.



Bis zu jenem Zeitpunkt besaßen alle Busse von Mazda einen Diesel- oder Ottomotor. Doch wann - und vor allem warum - brachte Mazda einen Bus mit Kreiskolbenmotor auf den Markt? Bereits zur damaligen Zeit entwickelte sich die Umweltbelastung zu einem weltweiten Problem. Daher entschied Mazda 1974 das Parkway-Programm um eine Ausführung mit einem umweltfreundlicheren Kreiskolbenmotor zu erweitern. Daraus entstand der Parkway Rotary 26. Der vom Sportwagen Mazda RX-3 bekannte, emissionsarme Kreiskolbenmotor 13B übertraf die japanischen Abgasvorschriften um ein Vielfaches.



Ein Problem blieb jedoch bestehen: Obwohl der Minibus mit Kreiskolbenmotor im Hinblick auf die Emissionen seiner Zeit voraus war, ließ seine Kraftstoffeffizienz zu wünschen übrig. Anders ausgedrückt: er schluckte zu viel. Außerdem wurde für die optionale Klimaanlage ein weiterer Hubkolbenmotor nötig. In Kombination mit den beiden 70-Liter-Kraftstofftanks, die aufgrund des hohen Kraftstoffverbrauchs des Kreiskolbenmotors erforderlich waren, erhöhte sich das Fahrzeuggewicht um rund 400 Kilogramm und ließ den Kraftstoffverbrauch weiter ansteigen.



Die hohen Betriebskosten führten dazu, dass bis 1976 nur 44 Exemplare produziert wurden. Damit gehört er zu den seltensten Fahrzeugen mit Kreiskolbenmotor und bleibt eine kuriose Ausnahmeerscheinung in der Fahrzeuggeschichte von Mazda. Im Jahr 1982 erreichte eine neue Generation des Mazda Parkway die Händler, diesmal ohne die wenig erfolgreiche Ausführung mit Kreiskolbenmotor.



Obwohl der Parkway Rotary äußerst selten ist, gelang es der Familie Frey aus Augsburg, eine Exemplar des Busses mit Kreiskolbenmotor für ihr Mazda Classic Museum zu erwerben. "Der Parkway Rotary wurde zuvor als Schulbus genutzt und gehört zu den Highlights unserer Sammlung. Er vermittelt ein ganz eigenes Fahrgefühl. Da ist der turbinenartige Lauf des Kreiskolbenmotors und obwohl das Fahrzeug ein Bus ist, verhält es sich wie ein Pkw. Er ist sehr leicht und komfortabel zu fahren", erzählt Joachim Frey.

