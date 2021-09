Parkplätze für E-Autos spalten die Autofahrer

Die Verbreitung von Elektroautos wird auch durch Parkplätze gefördert. Denn inzwischen werden diese in Innenstädten gezielt für E-Autos ausgewiesen, andere Fahrzeuge dürfen dort nicht parken. Doch was halten Deutschlands Autofahrer von der "E-Auto only"-Regel?



Eine Studie von AutoScout24 zeigt deutlich, dass Deutschland in dieser Frage zweigeteilt ist: Die eine Hälfte spricht sich für die E-Parkplätze aus, die andere Hälfte ist dagegen. Vor allem Männer und jüngere Verkehrsteilnehmer begrüßen die Vorteile für die Stromer.



Konkret begrüßen 46 Prozent der deutschen Autohalter die Ausweisung von Parkplätzen in den Innenstädten für E-Autos, da sie die Verbreitung der nachhaltigen Antriebe fördert. Auf der anderen Seite stehen ebenfalls 46 Prozent, die eher wenig Verständnis für die Regelung zeigen. Sie sagen: Parkplätze sollten für alle da sein, unabhängig vom Antrieb. Insgesamt 9 Prozent haben keine Meinung zu dem Thema.



Unter den Befürwortern der Parkplätze nur für Stromer finden sich überraschend viele Männer: 56 Prozent sprechen sich für die Privilegien aus, um E-Autos zu fördern, aber nur 36 Prozent der Frauen. Auch jüngere Fahrer sind mehrheitlich pro E-Auto-Parkplätze: 52 Prozent in der Gruppe der unter 30-Jährigen und sogar 56 Prozent zwischen 30 und 39 Jahren sind klar dafür. Am wenigsten Zustimmung erhält die Regelung bei über 50 Jahre alten Fahrer: Nur 39 Prozent in dieser Altersgruppe begrüßen die Sonderflächen für E-Autos.

