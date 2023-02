Parkhäuser für mehr Platz am Straßenrand

Sie sind gut erreichbar, oft rund um die Uhr geöffnet und besonders platzsparend. Eine aktuelle Umfrage unter den gut 200 im Bundesverband Parken e.V. organisierten Parkhausbetrieben hat ergeben, dass sich 990.000 und damit 75 Prozent der insgesamt 1,32 Millionen bewirtschafteten Pkw-Stellplätze in mindestens zweigeschossigen Parkobjekten befinden.



Die durch die mehrgeschossige Anordnung der Stellplätze in Parkhäusern und Tiefgaragen eingesparte Fläche von rund 10,3 km, basierend auf einem üblichen Pkw-Stellplatz von 12,5 Quadratmeter Größe, entspricht etwa 1.430 Fußballfeldern oder knapp dreimal der Fläche des Central Parks in New York City.



Das schafft wertvollen Platz "am Straßenrand" und kann Nutzungen des öffentlichen Raums ermöglichen, die allen Bürgern zugutekommen - wie Radwege, Fußgängerzonen, Begrünung oder Orte für Begegnung und Kommunikation.



"Je stärker im öffentlichen Raum die individuellen Bedürfnisse aller Verkehrsteilnehmer berücksichtigt werden, desto sicherer, vielfältiger und nachhaltiger wird die Mobilität in den Innenstädten in Zukunft sein", erläutert Michael Kesseler, Vorstandsvorsitzender des Bundesverbandes Parken e.V. Dazu könnten Parkhäuser und Tiefgaragen einen wichtigen Beitrag leisten.

