Park-and-Ride im Test

"Kann Deutschland Park-and-Ride"? Unter dieser Fragestellung gingen 700 Ehrenamtliche auf die Suche nach den besten P+R-Plätze. Mit der Auftaktveranstaltung auf dem Park-and-Ride-Parkplatz Fröttmaning nahe der Allianz-Arena in München ist nun der Startschuss für die diesjährige Initiative des Auto Club Europa (ACE) gefallen. Beteiligt ist auch der Verband Deutscher Verkehrsunternehmen (VDV).



Ziel ist es, Missstände hinsichtlich Ausstattung, Barrierefreiheit, Sicherheit und zusätzlicher Mobilitätsangebote aufzudecken, für Verbesserungen vor Ort zu sorgen und Lob für die Anlagen auszusprechen, die bereits vorbildlich aufgebaut sind. Bereits zum 18. Mal widmet sich der ACE im Rahmen der seiner Clubinitiative der Überprüfung verschiedener Mobilitätsaspekte.



Nach Prüfung von über 20 Kriterien zogen die ACE-Ehrenamtlichen ein äußerst positives Fazit. Insgesamt erhielt der P+R Parkplatz Fröttmaning mit 14,25 Punkten die Auszeichnung "Exzellent". Positiv aufgefallen ist unter anderem die Ausstattung: Neben mehreren Ladesäulen waren auch spezielle Familien- und Frauen-Parkplätze vorhanden. Ein kleiner Imbiss, ein beheizter Wartebereich und eine Anzeige über den einzelnen Parkplätzen, welcher noch verfügbar ist, rundeten das Bild der Annehmlichkeiten ab.



Verbesserungsbedarf gibt es hingegen noch in Sachen Barrierefreiheit: Spezielle Parkflächen waren zwar vorhanden, entsprachen aber nicht der DIN-Norm. Auch für einen barrierefreien Kassenautomaten wurde gesorgt, der Weg dorthin ist ohne Tastschalter für mobil eingeschränkte Personen aber nur schwer zu bewältigen.



"Das Deutschland-Ticket wird einen Paradigmenwechsel mit sich bringen", sagt Ingo Wortmann, Präsident des VDV. "Wir gehen davon aus, dass etwa 5,6 Millionen Menschen in Deutschland ein ÖPNV-Abo abschließen, die vorher keines hatten." Dort, wo es noch keinen Bus oder On-Demand-Service zum Bahnhof gebe, seien Auto und Fahrrad die natürlichen Zubringerfahrzeuge zum Zug. "Schon jetzt gibt es erheblichen Bedarf bei den Park&Ride-Anlagen in Zahl und Qualität", sagt Wortmann. Mit dem neuen Ticket und dem ebenfalls erforderlichen Ausbau des Bus- und Bahnangebotes brauche man mehr von diesen Anlagen und kluge Konzepte - einschließlich Mobilitätsstationen für Leih-Räder und -Autos.

