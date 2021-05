Paravan lässt Lenkrad im Tesla verschwinden

Der Umrüst-Spezialist Paravan macht einen Tesla Model 3 zum Zukunfts-Mobil. Mit Hilfe neuartiger Techniken werden Lenkrad und Pedale überflüssig. Das Fahrzeug besitzt zudem die volle Straßenzulassung.



Von außen betrachtet sieht der weiße Model 3 aus wie jeder andere. Doch wer die Türen öffnet, wirft einen Blick in die automobile Zukunft. Der schwäbische Unternehmer Roland Arnold hat dem Tesla ein Upgrade verpasst. Lenkrad raus, Pedale raus - gefahren wird der Prototyp über einen kleinen Joystick in der Mittelkonsole. Möglich macht das eine bewährte Technologie aus der Welt der Behindertenmobilität: das ausfallsichere Drive-by-Wire System Space Drive.



"Wir sind gespannt, was Elon Musk über dieses Fahrzeug sagt", freut sich Mobilitätstüftler Arnold. "Wir fahren bereits seit langem ohne Lenkrad und Pedale - ganz ohne mechanische Verbindung für die primären Fahrzeugfunktionen Gas, Bremse und Lenkung." Wo hier noch der Joystick die Steuerung übernimmt, könnte auch die Fahrautomation über eine Schnittstelle in der Space Drive Steuereinheit realisiert werden. Ein wichtiger Schritt hin zur Mobilität der Zukunft.



Eine Gesetzesvorlage des Deutschen Bundestages, die in der kommenden Nacht verabschiedet werden soll, stützt Arnolds Vision. "Das Gesetz ebnet den Weg, die Technologie jetzt im öffentlichen Verkehrsraum zu erproben und weiterzuentwickeln. Damit kann Deutschland eine Vorreiterrolle übernehmen", so Arnold, der erst kürzlich mit der Rudolf Diesel Medaille für die nachhaltigste Innovationsleistung gewürdigt wurde.



Und: Man habe bereits heute die Straßenzugelassene, ISO 26262-konforme Technologie, mit der diese Vision realisiert werden könne, sofort verfügbar und nachrüstbar - für jedes Fahrzeug.

