"Pandelleria" feiert die Fiat-Ikone Panda

Fiat zollt den Mitarbeitern, die den Fiat Panda fertigen, seine Anerkennung mit dem eigens aus diesem Anlass gedrehten Dokumentarfilm "Pandelleria". Die gleichnamige Mittelmeerinsel gilt als Ort mit der weltweit höchsten Dichte an Fiat Panda.



Der 30-minütige Film zeigt 14 Bewohner von Pantelleria, die von ihrer Leidenschaft zu den drei Generationen des Fiat Panda erzählen. Zu Wort kommen unter anderem ein Philosoph, ein Imker, ein Bauer, ein Mechaniker, ein Priester und ein Musiker. Sie alle eint die Liebe zur Insel und zum Fiat Panda, der ihnen dank seiner Vielseitigkeit und Funktionalität den Alltag erleichtert.



Ihre Erzählungen sind typische Beispiele für die Fans des Fiat Panda, die ihn wegen seiner Einfachheit und Erschwinglichkeit gewählt und geliebt haben. "Pandelleria" ist eine unterhaltsame und manchmal surreale Reise in das Leben der Bewohner dieser kleinen Insel und ihre Verbundenheit mit der Markenikone von Fiat.



Der Fiat Panda wird im Stellantis Werk "Giambattista Vico" in Pomigliano d'Arco gefertigt, rund 15 Kilometer vom süditalienischen Neapel entfernt. Fiat Panda und Fiat 500, die in offiziellen Zulassungsstatistiken gemeinsam gezählt werden, belegen europaweit Platz eins im Segment der Stadtautos.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1