"Over-the-Air": Updates für die ID.-Familie

Volkswagen geht in die Luft: Ab dem Sommer 2021 will der Autohersteller sein ID.-Familie mit Software-Updates "Over-the-Air" auf dem aktuellen Stand halten. Los geht es mit den ID.3-Modellen aus dem "First Movers Club", die noch im Juli mit dem neueste Softwarestand versorgt werden sollen.



"Das Update enthält Anpassungen und Verbesserungen rund um Bedienung, Performance und Komfort", heißt es bei den Niedersachsen. Und: Updates für alle ID.3-, ID.4- und ID.4 GTX-Kunden würden sukzessive folgen. Geplant ist, dass die Software der ID.-Fahrzeuge alle zwölf Wochen auf den neuesten Stand gebracht wird.



Das erste Update beinhaltet es unter anderem erweiterte Funktionalitäten des ID. Light, eine verbesserte Umgebungserkennung und dynamische Fernlichtregulierung, besserte Bedienbarkeit und Designanpassungen beim Infotainment-Systems plus Leistungs- und Stabilitätsverbesserungen. Insgesamt können per Over-the-Air-Updates bis zu 35 Steuergeräte im Fahrzeug aktualisiert werden.

